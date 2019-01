Oranje Leeuwinnen beginnen WK-voorbereiding met 25-koppige selectie

Bondscoach Sarina Wiegman neemt 25 speelsters mee op het trainingskamp dat de Oranje Leeuwinnen van 14 tot en met 21 januari in Zuid-Afrika beleggen.

Dat heeft de KNVB dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekendgemaakt. De trip vormt de eerste voorbereidingsactiviteit op weg naar het WK dat in juni van dit jaar wordt afgewerkt in Frankrijk.



Bekende namen als Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Lieke Martens en Vivianne Miedema zullen afreizen naar Zuid-Afrika, waar op 19 januari in het Cape Town Stadium te Kaapstad een wedstrijd tegen het gastland op het programma staat. Barcelona-verdedigster Stefanie van der Gragt en Liza van der Most van Ajax ontbreken wegens blessureleed in de selectie.



Na de oefentrip naar Zuid-Afrika komt Oranje eind februari ook in actie op de Algarve Cup, dat eveneens wordt gezien als voorbereiding op het WK. Het mondiale eindtoernooi staat van 7 juni tot en met 7 juli op het programma. De Nederlandse vrouwen nemen het in de groepsfase op tegen Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.



De volledige selectie



Doel: Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Lize Kop (Ajax), Sari van Veenendaal (Arsenal), Jennifer Vreugdenhil (Valencia)



Verdediging: Dominique Bloodworth (Arsenal), Merel van Dongen (Real Betis), Kika van Es (Ajax), Danique Kerkdijk (Bristol City), Aniek Nouwen (PSV), Siri Worm (Everton)



Middenveld: Anouk Dekker (Montpellier), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Inessa Kaagman (Everton), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Jill Roord (Bayern München), Sherida Spitse (Valerenga)



Aanval: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Siska Folkertsma (FC Twente), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon)