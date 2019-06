Oranje krijgt in Nations League-finale voor vierde keer te maken met Spanjaard

De finale van de Nations League tussen Oranje en Portugal staat zondagavond onder leiding van Alberto Undiano Mallenco.

Dat communiceert de UEFA via de officiële kanalen. Het duel in het Estádio do Dragão in Porto vormt voor de 45-jarige leidsman de laatste wedstrijd in zijn loopbaan als scheidsrechter.

Voor Undiano is het de vierde keer dat hij de leiding heeft over een duel van Oranje. Eerder floot de Spanjaard de ontmoetingen met Slowakije (op het WK 2010, 2-1 zege), Oostenrijk (oefenduel in 2016, 0-2 zege) en Frankrijk (groepsfase , 2-1 nederlaag). Twee weken geleden had de arbiter nog de leiding over de finale van de tussen en , die los Che met 1-2 wonnen.



Undiano zal in Porto worden bijgestaan door grensrechters Roberto Alonso Fernández en Juan Yuste Jiménez, terwijl Alejandro José Hernández gedurende de eindstrijd de videoscheidsrechter is. Portugal bereikte de finale van de Nations League door af te rekenen met Zwitserland, dat met 3-1 opzij werd gezet. Oranje was donderdagavond na verlenging met 3-1 te sterk voor Engeland.