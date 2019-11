Oranje kent nog twee afvallers voor thuiswedstrijd tegen Estland

Ryan Babel en Marten de Roon zijn er niet bij als Oranje het komende dinsdag in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd opneemt tegen Estland.

De KNVB maakt bekend dat beide spelers het trainingskamp van Oranje verlaten. Eerder werd al bekend dat Virgil van Dijk er niet bij is tegen Estland, waardoor bondscoach Ronald Koeman de beschikking heeft over een 22-koppige selectie.

Babel kwam volgens het communiqué van de KNVB niet 'ongeschonden' uit de wedstrijd tegen Noord-Ierland (0-0). De aanvaller van keert daarom eerder terug naar zijn club.

De Roon kreeg in de wedstrijd tegen Noord-Ierland zijn derde gele kaart van de EK-kwalificatiecyclus en is daardoor geschorst voor het duel met Estland. Om die reden verlaat de middenvelder van Atalanta het trainingskamp van Oranje na de ochtendtraining van maandag.

Zowel Babel als De Roon had een basisplaats tegen Noord-Ierland, al werd laatstgenoemde al in de eerste helft gewisseld voor Davy Pröpper. Eerder werd al bekend dat Van Dijk om persoonlijke redenen het trainingskamp van Oranje had verlaten.

In Belfast kon Koeman ook geen beroep doen op Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. De middenvelder van is weer fit en kan tegen Estland weer in actie komen. Of Depay kan dinsdagavond kan spelen, is voorlopig nog niet duidelijk.