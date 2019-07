"Oranje is wel een doel voor mezelf, daar moet ik hard voor werken"

In tegenstelling tot vorig seizoen heeft Calvin Stengs nu gewoon de voorbereiding kunnen meedraaien bij AZ.

De twintigjarige aanvaller herstelde een jaar geleden nog van een zware knieblessure en maakte pas halverwege het seizoen zijn rentree. "Ik heb weer lekker de voorbereiding kunnen meepakken en dan begin je toch lekkerder aan een seizoen", zegt Stengs in gesprek met de NOS .

"Ik wil laten zien wat ik in huis heb, wat ik voor mijn blessure en met vlagen na mijn rentree heb laten zien", geeft de jonge aanvaller te kennen. Hij geeft toe dat het voor hem een persoonlijk doel is. "Oranje is wel een doel voor mezelf, daar moet ik hard voor werken. Ik ga mijn best doen om me in de kijker te spelen. Voorlopig heb ik de bondscoach nog niet gesproken. Ik heb een keer de persconferentie gezien en daarin werd mijn naam genoemd."

bereidt zich in betrekkelijke rust voor op het komende seizoen. "Het is rustig, ik weet niet wat Max (Huiberts, technisch directeur, red.) nog in petto heeft. Ik denk dat onze selectie goed staat", glimlacht Stengs.

De enige in Alkmaar die momenteel in verband wordt gebracht met een vertrek, is algemeen directeur Robert Eenhoorn. Hij is in beeld om bij de opvolger van de vertrokken Jan de Jong te worden. "Robert komt uit Rotterdam, dus die link wordt dan snel gelegd. Voor ons als voetballers maakt het niet zoveel uit. Je hebt wel een beetje contact, maar niet super veel. Hij houdt zich met andere zaken bezig."

Bij AZ vond deze zomer een wisseling van de wacht plaats, daar trainer John van den Brom naar vertrok en werd opgevolgd door Arne Slot. Hij was al in Alkmaar werkzaam als assistent-trainer. "Het is niet anders dan onder Van den Brom. Misschien heeft Slot meer de leiding en laat hij zich meer gelden, maar dat is logisch. Hij pakt steeds meer de leiding, laat zien hoe hij wil spelen en hoe hij de kans het grootst acht om de derde plek aan te vallen. Of misschien meer, natuurlijk wil je altijd meer. is voor nu de doelstelling."