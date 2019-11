Oranje alvast gewaarschuwd: "Dit is het beste elftal sinds de onafhankelijkheid"

Het Nederlands elftal stuit in de groepsfase van het EK sowieso op Oekraïne.

Volgens Evgeniy Levchenko is het geen uitgemaakte zaak dat Oranje die wedstrijd wint. De oud-middenvelder van onder meer , en denkt dat zijn geboorteland nog weleens voor een verrassing kan zorgen op het eindtoernooi van volgend jaar.

"Onderschat Oekraïne niet", geeft Levchenko als waarschuwing mee in een onderhoud met het Algemeen Dagblad. Het collectief staat volgens de oud-speler altijd voorop bij Oekraïne."Dit elftal durft te voetballen, al rennen ze niet als een kip zonder kop naar voren."

"De spelers vertrouwen op elkaar en durven daarom fouten te maken. Dit elftal is een van de beste van Oekraïne sinds de onafhankelijkheid in 1991."

"Op het WK 2006 waren we ook goed, maar hadden we veel te danken aan Andriy Shevchenko (huidige bondscoach, red.). Dit elftal maakt een ijzersterke indruk. Als er nu iemand wegvalt, dan hoeven we niet direct in paniek te raken."

Levchenko werpt terloops een blik op de dragende krachten van EK-deelnemer Oekraïne. "Met Andrij Pjatov staat er een hele betrouwbare keeper op doel."

"Linksback Vitaliy Mykolenko is een groot talent, terwijl Ruslan Malinovski van Atalanta en Oleksandr Zinchenko, die we nog wel kennen van . op het middenveld heel erg belangrijk zijn."

Levchenko ziet ook in de voorhoede voldoende kwaliteit rondlopen. "Andriy Yarmolenko, nog altijd een topper. En iemand om in de gaten te houden is Marlos, een genaturaliseerde Braziliaan. Hij speelt al jaren voor Shakthar Donetsk en kan zomaar eens meegaan naar het EK."

"Natuurlijk heeft Nederland op elke positie een betere speler, maar je kunt Oekraïne niet onderschatten", benadrukt Levchenko nog maar eens. Hij waagt zich niet aan een voorspelling wat betreft het duel met Oranje, dat wordt gezien als een van de favorieten voor de eindzege op het EK.

"Maar ik heb veel zin in de wedstrijd. Waarschijnlijk ben ik erbij voor mijn werk bij de Oekraïense televisie. Ik kijk er naar uit."