Opvallende suggestie bij Veronica: "Hij is toch tien klassen beter dan Bergwijn?"

Johan Derksen hoopt dat Ronald Koeman alles in het werk stelt om Mohamed Ihattaren te werven voor het Nederlands elftal.

Het zeventienjarig toptalent van wordt begeerd door zowel Oranje als Marokko, maar heeft voorlopig nog niet de knoop doorgehakt over zijn interlandloopbaan. Volgens Derksen lijdt het geen twijfel dat Ihattaren bij Oranje onmiddellijk tot de beste spelers zou behoren.

De ervaren analist zegt maandagavond bij Veronica Inside te beseffen dat de aanvallende middenvelder op dit moment andere dingen aan zijn hoofd heeft, na het overlijden van zijn vader. "Ik weet best dat je Ihattaren nu een beetje met rust moet laten. Dat doet de Marokkaanse voetbalbond niet, want die hebben volgens de overlevering ook de begrafenis betaald. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat Koeman wel bij die familie op bezoek gaat."

Lees beneden verder

"Niet met cameraploegen in zijn nek, maar wel om die familie te condoleren. Dat zou ik heel normaal vinden als bondscoach", vervolgt Derksen. "En dan zou ik als Koeman zeggen: je moet zelf kiezen, daar ben je helemaal vrij in, maar als je voor Nederland kiest, dan ga jij mee naar het EK en dan sta jij in de basis. Dat kun je tegen zo'n talent wel zeggen."

Presentator Wilfred Genee werpt tegen dat Koeman Ihattaren niet zomaar een basisplaats kan beloven. Wim Kieft is het daarmee eens, maar stelt dat de PSV'er 'natuurlijk wel aan de zijkanten kan spelen en dat de kans dan groot is dat hij wel speelt'.

"Hij is beter dan wie dan ook, dat is helemaal geen probleem. In het centrum misschien niet, maar op de vleugels is hij beter dan de spelers die we hebben. Hij is toch tien klassen beter dan Bergwijn?", besluit Derksen.