Opvallende keuze van Mario Been: "Alles beter dan een linksback van PSV"

PSV en Willem II staan komende zaterdag in Eindhoven tegenover elkaar.

De Tilburgers bezetten momenteel de vierde plaats in de , met vier punten voorsprong op de formatie van trainer Ernest Faber. Aad de Mos en Mario Been maken in het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad keuzes tussen spelers van en .

Been verkiest op de positie van linksback Freek Heerkens boven Ricardo Rodríguez. "Heerkens is geen echte linksback, maar alles beter dan een linksback van PSV. Rodríguez moet het nog laten zien."

"Zoals hij de laatste weken speelde is een fitte Nelom misschien wel de beste", stelt de oefenmeester en analist van FOX Sports. De Mos denkt daar anders over: "Sowieso Rodríguez, ondanks zijn gebrek aan ritme."

"Heerkens heeft het nadeel dat hij steeds naar zijn rechterbeen moet. Rodríguez is altijd balvast geweest en kan met zijn ervaring iets toevoegen."

De Mos krijgt de keuze uit Mike Trésor Ndayishimiye en Armindo Bruma. "Met Ndayishimiye is het bingo voor Willem II. Soms gebeurt dat. Bij was het niet veel en bij Willem II is hij in een warm bad terechtgekomen."

"Hij kan misschien nog een stap naar boven maken. Met de rugdekking zit het nu ook goed bij Willem II", zegt de oefenmeester in ruste. Been moet een keuze maken tussen Ndayishimiye en Mohamed Ihattaren.

"Wat jammer om uit deze twee te kiezen. Ze verdienen het allebei. Maar Ihattaren is nog net een groter talent dan Ndayishimiye."

Been is minder positief over Bruma, die het bij hem moet afleggen tegenover Ché Nunnely. "Zonder discussie. Die Bruma straalt helemaal geen beleving uit en loopt er maar een beetje bij met een houding van: 'het zal allemaal wel'", aldus Been.

De Mos moet kiezen tussen Nunnely en Ihattaren. "Een eervolle vermelding voor Nunnely is op zijn plaats. Ihattaren hoort altijd in een beste elf. Ik hoop dat hij ondanks de moeilijke periode voor het team blijft werken en plezier blijft uitstralen. Dan is het een genot om naar hem te kijken."