'Opvallende afwezige': "Anderen zijn kansloos tegen Erik ten Hag"

Dinsdag werden de genomineerden voor de Rinus Michels Award bekendgemaakt.

Erik ten Hag ( ), Mark van Bommel ( ), John van den Brom ( ), Adrie Koster ( ) en Maurice Steijn ( ) maken kans op de eretitel. Veel voetbalkenners zijn verbaasd dat Dick Lukkien, trainer van , ontbreekt bij de nominaties.

De Rinus Michels Award wordt medio medio uitgereikt aan de beste trainer van het afgelopen seizoen. Lukkien staat momenteel met FC Emmen op de vijftiende plek in de , terwijl de promovendus voorafgaand aan het seizoen door velen werd gezien als de grootste degradatiekandidaat. Velen zijn van mening dat Lukkien ook genomineerd had moeten worden, maar de trainer maakt het weinig uit.



Toen de nominaties bekend werden gemaakt, kreeg Lukkien veel reacties, onder meer op Twitter. "En als je in de supermarkt loopt, word je erover aangesproken", vertelt Lukkien in gesprek met RTV Drenthe . De trainer is blij dat zijn absentie op de lijst wordt opgemerkt. "Blijkbaar hebben veel mensen respect voor de prestaties van FC Emmen."



"Ik lig hier niet wakker van", vervolgt de coach. "Deze prijs is niet per se iets waarnaar ik uitkijk. Aan de andere kant zegt een nominatie wel iets over hoe je als club bezig bent", aldus Lukkien, die de winnaar van de prijs al weet. "Wat Erik ten Hag dit seizoen doet met Ajax, is magistraal. De andere vier coaches zijn kansloos voor deze prijs."