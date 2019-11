Opvallend experiment bij Oranje: "Maar ik zie hem liever zoals bij Ajax"

Het Nederlands elftal begint dinsdagavond met de nodige verrassingen aan zijn laatste EK-kwalificatiewedstrijd, op eigen veld tegen Estland.

Bondscoach Ronald Koeman gunt Calvin Stengs voorin zijn debuut, terwijl Quincy Promes als rechtsback lijkt te spelen. Arnold Bruggink is benieuwd hoe de samenwerking tussen Stengs en Promes vanavond zal verlopen

Voor Stengs worden het zijn eerste minuten in Oranje, nadat hij afgelopen zaterdag tijdens het uitduel met Noord-Ierland (0-0) nog negentig minuten op de bank zat. Bruggink denkt dat Estland de ideale tegenstander is voor de rechtsbuiten van . "Je bent uiteraard benieuwd naar Stengs. Ik denk dat het een mooie wedstrijd voor hem is", vertelt de analist bij FOX Sports .

Lees beneden verder

Stengs zal vermoedelijk met grote regelmaat gaan combineren met Promes. Laatstgenoemde was tegen Noord-Ierland nog linksbuiten, maar zakt vanavond twee linies en staat zodoende rechtsachter.

"Ik ben benieuwd naar de combinatie tussen Stengs en Promes", vervolgt Bruggink. Verslaggever Milan van Dongen vraagt zich af of Promes met het oog op de toekomst een serieuze optie is voor Koeman als rechtsback.

"Ik geloof dat Promes een optie is voor de toekomst als Koeman echt met drie verdedigers zou gaan spelen. Hij kan dan de hele rechterkant gaan bestrijken. Dan zou hij wel een optie zijn", repliceert Bruggink. "Maar ik zie hem liever gewoon zoals hij bij speelt: voorin vanaf de zijkant. Vanaf links en heel veel van positie wisselend, omdat ik zijn grote kwaliteit vind dat hij veel scorend vermogen heeft. Dat haal je nu eigenlijk wel weg", aldus de oud-middenvelder.