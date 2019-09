Optreden Nicolai Jörgensen blijft beperkt tot kwartier na harde botsing

Nicolai Jörgensen kwam vanwege een knieblessure dit seizoen pas eenmaal in actie namens Feyenoord in de Eredivisie.

Hij was op de weg terug, maar de kans is aanwezig dat de Deen voorlopig weer aan de kant staat. De spits maakte maandagmiddag namens Jong namelijk zijn opwachting tegen Jong sc , maar moest zich na een kwartier al laten vervangen.

RTV Rijnmond meldt dat Jörgensen in een duel hard in botsing kwam met een tegenstander en daarna direct gewisseld werd.

De 28-jarige aanvaller heeft ogenschijnlijk een ribblessure opgelopen, al is nog niet duidelijk hoe ernstig deze kwetsuur is. Zijn vervanger Naoufal Bannis zette overigens vrijwel direct de 1-1 op het scorebord.

De blessure van Jörgensen komt op een slecht moment voor Feyenoord, dat bepaald niet ruim zit in de spitsen.

In de afgelopen weken liet trainer Jaap Stam als noodoplossing onder meer Luciano Narsingh en Steven Berghuis in de punt van de aanval spelen, terwijl de zeventienjarige Bannis ook nog een optie is voor die positie.