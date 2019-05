'Optimisme' rond Harry Kane en ex-Ajacieden in aanloop naar CL-finale

Jan Vertonghen hoopt fit genoeg te zijn voor de finale van de Champions League op 1 juni.

De verdediger van raakte in de return van de halve finales tegen geblesseerd aan zijn enkel. De Belgisch international, die woensdag net als Davinson Sánchez en Harry Kane aansloot bij de groepstraining, koestert goede hoop dat hij van de partij kan zijn tegen .

Diverse Engelse media melden dat Vertonghen waarschijnlijk in Madrid aanwezig zal zijn om van waarde te kunnen zijn voor Tottenham. De voormalig Ajacied raakte op 8 mei in Amsterdam geblesseerd. De stopper speelde de 2-3 gewonnen wedstrijd wel uit, maar nadien bleek dat hij een blessure had opgelopen. Volgens diverse media vreesde Tottenham dat Vertonghen niet meer inzetbaar zou zijn dit seizoen.



Vertonghen lijkt echter op de weg terug, net als Kane en Sánchez, die eveneens kampen met pijntjes. Er heerst een 'groeiend optimisme' dat Vertonghen fit genoeg is om in Madrid deel te nemen. Het feit dat Vertonghen is opgenomen in de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor de duels met Kazachstan en Schotland op 8 en 11 juni is volgens verschillende media een indicatie dat Vertonghen goed herstelt.