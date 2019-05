Opstelling Ajax: Ten Hag passeert Veltman voor kraker met Tottenham

Noussair Mazraoui begint woensdagavond in de basis bij Ajax in de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League.

De Marokkaans international krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Joël Veltman, die vorige week in de heenwedstrijd in Londen (0-1) nog de voorkeur kreeg. Verder kiest trainer Erik ten Hag voor de gebruikelijke namen, hetgeen betekent dat David Neres fit genoeg is om te starten.

Veltman speelde in de voorgaande drie -wedstrijden van in de basiself, mede door de eerdere afwezigheid van Mazraoui. Hij was geschorst voor de heenwedstrijd tegen (1-1), raakte geblesseerd in de return in Turijn en kwam als invaller in het veld tijdens de heenwedstrijd in Londen.

In de bekerfinale tegen speelde Mazraoui als middenvelder, waardoor Lasse Schöne op de reservebank zat. De Deense middenvelder vormt samen met Frenkie de Jong en Donny van de Beek het middenveld van de Amsterdammers voor de return tegen Tottenham.

Trainer Erik ten Hag hield dinsdag op de persconferentie nog een slag om de arm over het meespelen van Neres. De Braziliaan begon afgelopen zondag in de finale van de TOTO tegen Willem II (0-4 overwinning) op de bank, maar kwam na een uur voetballen alsnog binnen de lijnen. Neres kampte daarna met wat pijntjes, maar is dus toch fit genoeg verklaard om te starten.

De opstelling van Ten Hag kent verder weinig verrassingen, wat betekent dat André Onana op doel staat. Naast Mazraoui bestaat de defensie uit Matthijs de Ligt, Daley Blind en Nicolás Tagliafico. Neres speelt dus ook 'gewoon' en vormt samen met Dusan Tadic en Hakim Ziyech de voorste linie van Ajax.