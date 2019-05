Opstelling Ajax kent één wijziging voor officiële kampioenswedstrijd

Lasse Schöne keert woensdagavond terug in de basiself van Ajax voor de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap.

De ervaren Deen neemt in het basisteam van trainer Erik ten Hag de plek over van Joël Veltman, die op de rechtsbackpositie wordt vervangen door Noussair Mazraoui. Verder is Klaas-Jan Huntelaar voorin opnieuw de vervanger van David Neres.



Schöne moest afgelopen weekend in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen nog genoegen nemen met een reserverol. Mazraoui kreeg centraal op het middenveld de voorkeur van Ten Hag, maar de Marokkaans international keert nu weer terug op de rechtsbackpositie. Dat gaat ten koste van Veltman.



en trappen op De Vijverberg af om 19:30 uur. Tegelijkertijd krijgt bezoek van en speelt nummer drie een uitwedstrijd tegen .