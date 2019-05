Oproep voor Copa América vormt voor Neres bekroning op ijzersterk seizoen

David Neres maakt deel uit van de 23-koppige selectie van Brazilië voor de Copa América, zo communiceert de Braziliaanse voetbalbond (CBF) via zijn officiële kanalen. De vleugelaanvaller van maakte in maart zijn debuut voor de Goddelijke Kanaries , wat een beloning vormde voor een sterk seizoen. Bondscoach Tite heeft Neres nu ook opgenomen in zijn selectie voor het Zuid-Amerikaans kampioenschap.

Het toernooi om de Copa América wordt tussen 14 juni en 7 juli afgewerkt in Brazilië. In de groepsfase neemt de formatie van Tite het op tegen Bolivia, Venezuela en Peru. Naast Neres bevat de selectie van Brazilië voor de Copa América niet al teveel verrassingen. Andere aanvallers in het keurkorps van Tite zijn onder meer Richarlison ( ), Roberto Firmino ( ), Philippe Coutinho ( ) en Gabriel Jesus ( ).



Neres maakte in maart zijn debuut in de nationale ploeg van Brazilië, door in de oefeninterland tegen Tsjechië (1-3 zege) een halfuur voor tijd als invaller in het veld te komen. In de wedstrijd tegen Panama, drie dagen eerder, was de aanvaller nog negentig minuten op de bank gebleven. Neres luisterde zijn eerste wedstrijd in het shirt van Brazilië direct op met een assist op Gabriel Jesus.



De oproep voor de Copa América vormt voor Neres een kroon op zijn ijzersterke seizoen bij Ajax. De 22-jarige aanvaller was deze jaargang in vijftig officiële wedstrijden goed voor twaalf doelpunten en vijftien assists. Met zijn sterke spel zou Neres zich bij verschillende Europese topclubs in de kijker hebben gespeeld. Zijn contract bij Ajax loopt nog tot medio 2022 en de Amsterdammers zullen hem niet zonder slag of stoot laten gaan.