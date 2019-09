Oproep van Kane: "Zet je persoonlijke belangen opzij"

Harry Kane heeft zich in de Engelse media uitgelaten over de contractperikelen rondom een aantal van zijn teamgenoten bij Tottenham Hotspur.

Oud-Ajacieden Christian Eriksen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen werden in de zomer alledrie gelinkt aan andere clubs, omdat hun contracten in 2020 aflopen. Eriksen gaf in een interview toe dat hij wellicht toe is aan een nieuwe uitdaging. Toch bleef de Deen, net als beide Belgen, gewoon in Noord-Londen voetballen.

Nu het nieuwe seizoen is begonnen, is er echter nog steeds onzekerheid rond het drietal. "Het is algemeen bekend dat een aantal spelers dicht bij een transfer waren", reageert Harry Kane in gesprek met Sky Sports. "Zo'n situatie is nooit makkelijk, maar dat ligt nu achter ons. We willen nu allemaal dezelfde richting op."

"Iedereen die op het veld staat moet alles geven voor de club", gaat de spits verder. "Dat is alles wat we kunnen vragen. Je moet als het ware je persoonlijke belangen opzij zetten en ervoor zorgen dat je op topniveau presteert. Want dat is positief voor je individuele status."

blameerde zich deze week door in de uitgeschakeld te worden door Colchester United. Na een 0-0 uitslag nam de ploeg uit League Two (vierde profniveau) de strafschoppen beter. In de Premier League staan de Spurs met slechts acht punten uit zes duels op de zevende plaats.

Kane vindt het moeilijk om te zeggen waarom zijn elftal zo matig presteert. "Ik denk dat we goed trainen, maar misschien beginnen we de wedstrijden niet met de juiste energie. De wedstrijd tegen (4-0 winst voor de Spurs, red.) was het beste voorbeeld van hoe we moeten starten. Zo deden we dat de laatste seizoenen ook, vooral in eigen stadion. We moeten een manier vinden om dat goede gevoel terug te krijgen."

Tottenham speelt zaterdagmiddag een thuiswedstrijd tegen , dat één punt minder heeft.