Opmerkelijke taferelen bij Liverpool: "Wat denk je zelf? Natuurlijk kan dat"

Liverpool won dinsdagavond met louter jonge spelers van Shrewsbury Town (1-0) in de replay van de vierde ronde in de FA Cup.

De meeste spelers in van the Reds zijn vanwege de winterbreak in de Premier League op vakantie, maar dat geldt niet voor James Milner.

De middenvelder trainde de afgelopen dagen gewoon mee tussen de jeugdspelers en was dinsdagavond aanwezig bij het bekerduel op Anfield.

"Hij (Milner, red.) trainde gisteren met ons mee en vroeg of hij betrokken mocht blijven", laat jeugdtrainer Neil Critchley, die manager Jürgen Klopp verving tegen Shrewsbury, optekenen in de Engelse media na de bekerzege.

"Daar heb ik natuurlijk 'ja' op gezegd. Ik vond het erg respectvol dat hij dat vroeg. Hij vroeg ook of hij in de kleedkamer mocht komen. Wat denk je zelf? Natuurlijk kan dat."

"James gaf de nodige adviezen en steunde de spelers volop", vervolgt Critchley. "Hij liet zich duidelijk horen in de kleedkamer." Milner was ook op de tribune duidelijk aanwezig, zo verklapt de jeugdcoach van .

"Ik kon hem duidelijk horen. Hij was ook erg gelukkig met het optreden van de jonge spelers en ik kan hem niet genoeg bedanken." Critchley stond per telefoon in contact met de vakantievierende Klopp. "We kregen advies en werden door hem opgepept."

"Via de technische staf kreeg ik later te horen dat Jürgen dolgelukkig was met de prestatie. We hebben hem een wedstrijd tegen (in de achtste finale van de , red.) gegeven om naar uit te kijken."

Critchley roemt de samenwerking met Klopp. "Hij geeft duidelijkheid, geloof en het vertrouwen om op de Liverpool-manier te spelen. Dat is wat het eerste elftal altijd doet. Dit zijn wij en op deze manier spelen we. Hier staan we voor, dus zorg er maar voor dat je er als speler klaar voor bent."