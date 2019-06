Opmerkelijk statement Ajax: "Ik laat het aan u wie u betrouwbaarder acht"

Ajax reageert niet inhoudelijk op het bericht dat operationeel directeur Rutger Arisz op non-actief is gezet door de club.

De kampioen van de meldde maandag dat Arisz uit eigen beweging per 1 juli zal vertrekken, maar volgens De Telegraaf is zijn afscheid niet vrijwillig. Chef voetbal Valentijn Driessen meldde dat Arisz er de afgelopen tweeënhalf jaar 'een puinhoop' van heeft gemaakt bij .



"Edwin van der Sar moest vaak optreden als een soort brandweerman. Die moest alle brandjes blussen die hij heeft aangestoken", stelde Driessen. Hij zei verder dat het 'te verwachten' was dat dit zou gebeuren. "Helemaal na alle problemen bij het duel tussen Ajax Onder-19 en Onder-19. Die wedstrijd heeft hij volledig onderschat."



Arisz was sinds 2016 werkzaam bij Ajax en lag volgens de krant niet goed bij het personeel van de club, onder meer doordat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan ongewenste intimiteiten rond het duel met AEK Athene in Griekenland. "Met Arisz vertrekt de slechtste directeur in de geschiedenis van Ajax, misschien was alleen Martin Sturkenboom nog slechter."



De kern van het verschil zit in de berichtgeving van Ajax en De Telegraaf . De club meldde dat Arisz zijn vertrek zelf aankondigde bij de Raad van Commissarissen, die daarmee instemde. De krant stelt dat hij door de club op non-actief is gezet. Het Financieel Dagblad deed navraag bij een woordvoerder van Ajax om erachter te komen wie de waarheid spreekt. "Ik laat het aan u wie u betrouwbaarder acht: het persbericht van een beursgenoteerd bedrijf of De Telegraaf", luidt de reactie.