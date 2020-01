'Opmerkelijk interview' met Faber: "Kom op, waar hebben we het over?"

PSV slaagde er zondagmiddag in eigen stadion niet in om te winnen van FC Twente en bleef steken op een 1-1 gelijkspel.

Haris Vuckic tekende in de slotfase voor de gelijkmaker, nadat Ibrahim Afellay met zijn tweede gele kaart het veld had moeten verlaten. -trainer Ernest Faber is na afloop niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Siemen Mulder, al leiden zijn uitspraken tot verbazing in de studio van FOX Sports.

"Als je de kansen afmaakt, moet je hier zakelijk met 3-0 winnen en dan kan je verder. Dat doe je niet. In de eerste helft zetten we goed druk, dat trokken we prima door in de tweede helft", begint Faber in gesprek met FOX Sports. "Dan krijg je uit het niets een rode kaart. De scheidsrechter was in het begin zijn kaarten vergeten en had er toen al twee moeten geven."

"Dan denk ik: nou ja, in een keer had hij ze wel gevonden. Ik vond het een onterechte rode kaart, maar daar moeten we niet over zeiken. Dan zie je dat het nog broos is."

Toen Mulder na een halfuur spelen de eerste gele kaart wilde geven aan Lindon Selahi bleek dat hij zijn gele kaarten vergeten was. "De scheidsrechter is zijn gele kaarten vergeten. Kom op, waar hebben we het over? In die fase kan hij geen kaarten geven, omdat hij die niet bij zich heeft. Het is zeer amateuristisch", klinkt het kritisch.

De oefenmeester kan zich niet vinden in de tweede gele kaart voor Afellay. "Hij gaat puur voor de bal, geen gestrekt been. Blijkbaar had hij in een keer zijn kaarten weer gevonden, dat hij moest tonen dat hij ze had. Voor ons is het een minder moment, al hebben we eerder al laten zien dat je met tien man ook naar voren kan lopen."

Het gesprek met Faber wordt in de studio van FOX Sports bestempeld als een 'opmerkelijk interview'. "Waar gaat dit over? In eerste instantie vindt hij de tweede gele kaart onterecht, maar dan begint hij erover dat de scheidsrechter in de eerste helft geen kaarten bij zich had", reageert Kenneth Perez.

"Dat maakt toch helemaal niks uit? Als de scheidsrechter vindt dat dit een gele kaart is, is het een gele kaart. Ik ben het helemaal met de scheidsrechter eens dat dit een gele kaart is. Hij raakt eerst de bal, maar gaat erin met een gestrekt been en raakt hem daarna."

Dat Mulder met dertig minuten op de klok zijn kaarten bij de vierde official moest gaan halen, noemt Perez ook 'echt amateuristisch'. "Hij moet op drie dingen letten: horloge, fluitje en de kaarten. Dat moet toch wel te doen zijn? Maar als trainer moet je toch niet in zo'n discussie komen? De link leggen tussen dat hij zijn kaarten vergeten is en de rode kaart."