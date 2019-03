Opmerkelijk advies voor Liverpool: "Zorg dat je verliest van Bayern München"

Gary Neville zou het wel weten als hij trainer was van Liverpool. Hij zou zijn team opdragen om te verliezen en te focussen op de titelrace.

De Reds staan momenteel één punt achter Manchester City en hebben nog negen wedstrijden om dat recht te trekken. De Champions League is de enige andere competitie waarin de ploeg van Jurgen Klopp nog actief is en na een 0-0 op Anfield ligt het treffen met Bayern München nog volledig open.

Volgende week woensdag nemen beide teams het tegen elkaar op in Duitsland en Neville zou graag zien dat Liverpool het dan laat lopen. "Ik heb altijd gedacht dat Liverpool een zo leeg mogelijke agenda nodig heeft als ze kampioen willen worden", begint hij zijn betoog bij Sky Sports podcast. "Daarom zeg ik het gewoon: verlies van Bayern München. Het maakt me niet uit dat het gek klinkt.

"Natuurlijk speel je nooit een wedstrijd om te verliezen, maar het zou in Liverpool's voordeel zijn als ze de tijd krijgen om iedereen op te laden voor de competitie. City heeft nog wat wedstrijden in de FA Cup te gaan, waardoor Liverpool een klein voordeel heeft. De titelrace is nu nog 50-50", meent Neville.

Terwijl Liverpool in de derde ronde van de FA Cup werd uitgeschakeld door Wolverhampton, zit City nog in het toernooi. Hen wacht een kwartfinaleduel met Swansea en Jamie Carragher denkt ook dat dit de ploeg van Pep Guardiola kan opbreken. "Liverpool meot bij Manchester City blijven tot er nog vier of vijf duels te gaan zijn", doelt de oud-speler van Liverpool op het zware programma van de Citizens.

"In hun laatste zes wedstrijden speelt City nog tegen Tottenham, Manchester United en uit tegen Burnley, terwijl er ook nog Champions League-duels tussendoor komen, al weten we nog niet hoe ver beide teams zullen komen. Als Liverpool steeds wint terwijl City in de beker speelt, staat de druk er vol op bij City."