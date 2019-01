Opluchting voor De Jong: "Nu kunnen ze met Matthijs beginnen"

Frenkie de Jong speelde donderdag tegen sc Heerenveen (3-1) zijn eerste wedstrijd sinds de bekendmaking van zijn toekomstige transfer naar Barcelona.

De middenvelder van Ajax stapte met een iets ander gevoel dan normaal het veld op. "Je weet dat mensen toch wat meer op je letten", vertelt hij aan FOX Sports. "Maar ik schiet niet heel vaak in de vlekken", voegt De Jong eraan toe. Het ging wel redelijk vandaag, het was goed genoeg. Ik ben niet ontevreden." Voor de duurste Ajacied aller tijden is het een opluchting dat de transfersaga voorbij is. "Nu kunnen ze met Matthijs (de Ligt, red.) beginnen", zegt hij lachend. "Dan heb ik tenminste lekker rust en kan ik me op het voetbal richten."



De Jong gaf zichzelf voor zijn optreden tegen sc Heerenveen niet meer dan een voldoende. "Het ging redelijk, ik ben niet ontevreden, het was goed genoeg. Ik heb aan de bal mijn ding kunnen doen, al had ik misschien iets meer kunnen brengen. Ik moet ook nog wat meer gaan scoren, al is dat niet per se mijn taak."Woensdag werd bekend dat Barcelona een bedrag van minimaal 75 miljoen euro neerlegt voor De Jong, die na dit seizoen de overstap maakt. De transfersom van 75 miljoen, die nog kan oplopen naar 86 miljoen euro, geldt als een record. Er werd nog nooit zoveel betaald voor een speler uit de Eredivisie.