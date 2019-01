Opluchting in Rotterdam: "Hij is een van de betere linksbacks in Nederland"

Ridgeciano Haps is terug bij Feyenoord.

De linksback deed zaterdag een helft mee in het oefenduel met Karlsruher SC (2-4 winst) en Giovanni van Bronckhorst is blij met de rentree van de voormalig jeugdinternational. Haps kwam dit seizoen vanwege een slepende enkelblessure nog niet in actie in officiële wedstrijden.

Haps oogt 'heel fit en fris', zo vertelt Van Bronckhorst aan De Telegraaf : "Dat hij er weer bij is, is zeker een versterking. We hebben Ridgeciano niet voor niets gehaald. Hij heeft kwaliteiten die het team kan gebruiken en is één van de betere linksbacks in Nederland. Ik ben blij voor hem dat hij deze periode kan afsluiten."



Feyenoord nam Haps in de zomer van 2017 over van AZ. De Rotterdamse club betaalde destijds ongeveer zes miljoen euro aan AZ om de verdediger in te lijven. De linkspoot kwam in zijn debuutjaar tot 27 wedstrijden, waarvan 23 in de Eredivisie. Op de linksbackpositie zal hij nu de concurrentiestrijd moeten aangaan met Tyrell Malacia en Calvin Verdonk.



Haps liet zaterdag aan Feyenoord TV weten dat zijn revalidatieperiode 'vooral mentaal' zwaar was: "Maar nu heb ik dit ook weer overwonnen. Op dit moment voelt het allemaal goed, we moeten nog even afwachten hoe dat morgenochtend zal zijn. Maar ik ben nu vooral heel blij." Feyenoord gaat komende zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle.