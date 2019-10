Opluchting bij Liverpool: Blessure Mohamed Salah valt mee

De international van Egypte strompelde zaterdag van het veld bij the Reds, maar zou weer fit kunnen zijn voor het treffen met Manchester United.

Mohamed Salah heeft zaterdag geen ernstige blessure opgelopen bij , dat met 2-1 won van , zo kan Goal bevestigen. De vleugelaanvaller moest zich in de slotfase van de wedstrijd laten vervangen na een ingreep van Leicester-middenvelder Hamza Choudhury.

Salah strompelde van het veld, waar manager Jürgen Klopp de ingreep van Choudhury beschreef als zo "dangerous as hell", terwijl hij de jeugdinternational van Engeland aanspoorde om te kalmeren.

Een opluchting voor Liverpool is dat de eerste scans geen significante blessure hebben aangetoond aan zijn linkerenkel, waarbij er geen schade aan de banden is of er sprake is van een breuk.

Salah wordt deze week nauwlettend in de gaten gehouden op Melwood, maar bronnen van Liverpool hebben Goal verteld dat hij mee zou kunnen spelen bij de volgende wedstrijd van the Reds, het uitduel met op 20 oktober.

Zijn herstel zal worden bevorderd door het feit dat hij geen internationale verplichtingen met Egypte heeft, nadat hij toestemming heeft gekregen om de vriendschappelijke interland van zijn land tegen Botswana te laten schieten.

De niet-internationals van Liverpool krijgen deze week vrij, hoewel ze allemaal specifiek op maat gemaakte programma's zullen volgens tijdens de interlandperiode. Salah zal natuurlijk nauwlettend in de gaten worden gehouden door de medische staf van de club.

Na de interlandperiode hoopt Klopp over een vrijwel volledige selectie te kunnen beschikken, waar Alisson Becker en Xherdan Shaqiri op de weg terug zijn na kuitblessures.

Alisson stond op het punt om zijn rentree te maken tegen Leicester, maar de technische staf besloot dat het niet nodig was om een risico te lopen met de doelman. De Braziliaan raakte begin augustus in de wedstrijd tegen Norwich City geblesseerd.

Shaqiri, die dit seizoen niet verder kwam dan een paar invalbeurten, liep vorige maand een kwetsuur op tijdens de training. De Zwitser zou echter volgende week weer in actie kunnen komen, net als Alex Oxlaide-Chamberlain, die uit de selectie werd gelaten voor het treffen met Leicester nadat hij vrijdag op de training een tik op zijn hoofd kreeg.

De jonge verdediger Adam Lewis is twee maanden uitgeschakld nadat hij een blessure aan zijn knie heeft opgelopen. De linksback loopt op krukken nadat hij vorige week de blessure opliep bij Onder-23 tegen . Uit eerste scans blijkt dat Lewis zijn voorste kruisband niet heeft gescheurd, maar de Engelsman krijgt de tijd om te herstellen.

Hij zat onlangs op de bank bij de eerste ploeg tijdens de -wedstrijd tegen MK Dons en zou aanspraak maken op speelminuten in de vierde ronde tegen Arsenal.

The Reds kijken terug op een perfect weekend. Onder-23 was zondag met 3-2 te sterk voor Wigan Athletic in de Premier League Cup. Aanvoerder Elijah Dixon-Bonner scoorde tweemaal, waar de zestienjarige Tom Hill zijn debuut maakte en het opluisterde met het winnende doelpunt voor de ploeg van Neil Critchley. Joe Gelhardt, die wordt gevolgd door scouts van Liverpool, scoorde tweemaal voor Wigan.

Onder-18 was zaterdag met 6-1 te sterk voor , waar Fidel O'Rourke, Layton Stewart, Jake Cain, Leighton Clarkson en Tyler Morton allemaal het net vonden voor het team van Barry Lewtas.