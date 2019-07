Ophef om 'onsmakelijke' manier van juichen tijdens halve finale van WK

Alex Morgan heeft voor de nodige rumoer gezorgd door haar manier van juichen in de halve finale van het WK tegen Engeland.

Het vrouwenteam van de Verenigde Staten bereikte dinsdagavond ten koste van Engeland de finale van het WK, door met 1-2 te winnen. De winnende treffer werd na een halfuur spelen verzorgd door Morgan, die het doelpunt vierde door te doen alsof ze een kop thee dronk. De manier van juichen heeft voor de nodige opschudding gezorgd, maar de aanvoerster van de Verenigde Staten is zich van geen kwaad bewust.



"Ik wilde het interessant houden. Megan Rapinoe heeft de leukste manieren om een doelpunt te vieren, dus ik probeer haar een beetje bij te houden. Er is veel rumoer geweest rond het team, maar dat heeft geen invloed gehad. Ik denk dat we gewoon rustig thee drinken", zo doelt Morgan in gesprek met Goal op het moddergooien tussen Rapinoe en president Donald Trump. "Er zoveel gezegd over dit team, maar ik heb het gevoel dat we niet de gemakkelijke route richting de finale hebben genomen. Vandaar de thee."



Zo onschuldig als Morgan het uitlegt, is het niet geïnterpreteerd in Engeland. De Engelsen beschouwden de manier van juichen als een sneer. Lianne Sanderson, aanvalster van en tijdens het WK voor beIN Sports actief als analiste, is niet te spreken over het gebaar van Morgan. "Ik had verwacht dat Alex een doelpunt zou maken, al ben ik niet blij met de manier van juichen. Je kan een doelpunt vieren zoals je wil, maar ik vind dit onsmakelijk en ik denk niet dat dit nodig was."



Morgan vierde dinsdag haar dertigste verjaardag en men denkt dat het ook iets daarmee te maken zou kunnen hebben. "Misschien was dat het geval. Ik kan verkeerd zitten, maar het lijkt me gebaseerd op het feit dat Engeland de tegenstander was en we houden van het drinken van thee", stelt de vijftigvoudig international van Engeland. "Ik ben geen theedrinker, maar het hoort wel bij ons land. Om die reden vind ik de manier van juichen een beetje onsmakelijk."