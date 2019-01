Ophef om foto van Iniesta met Zwarte Piet

Andrés Iniesta heeft veel kritiek over zich heen gekregen vanwege een foto waarop hij onder meer met twee Zwarte Pieten te zien is.

Iniesta plaatste zondagavond een foto op Twitter waarop te zien is hoe hij met zijn familie Driekoningen viert. In Spanje zijn er tijdens dat feest in meerdere steden optochten waarbij mensen meelopen die hun gezicht zwart hebben geschminkt. Die traditie stuit steeds meer Spanjaarden tegen de borst. Ze willen dat de geschminkte mensen worden vervangen voor mensen met een donkere huidskleur.



Op de foto van Iniesta zijn duidelijk twee andere personen te zien die zich als een soort Zwarte Piet hebben verkleed. Antoine Griezmann was ruim een jaar geleden ook bij zo'n soort incident betrokken. De Fransman van Atlético Madrid bood later zijn excuses aan.



Hoewel Iniesta zelf zijn gezicht niet had geschminkt, in tegenstelling tot Griezmann destijds, heeft de oud-speler van Barcelona nog niet op de storm van kritiek gereageerd.

Andrés Iniesta heeft een bijzonder jaar achter de rug, want in 2018 nam de Spanjaard na zestien jaar afscheid van FC Barcelona. De 34-jarige middenvelder, die naar het Japanse Vissel Kobe vertrok, won met de Catalaanse grootmacht 32 prijzen, waaronder negen landstitels, vier keer de Champions League en driemaal de wereldbeker voor clubteams.



In dienst van zijn nieuwe club speelde Iniesta tot nu toe veertien wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. Onlangs maakte de routinier duidelijk dat hij in de toekomst graag coach wil worden, al heeft hij nog niet de ambitie om al heel snel Barça te gaan trainen.



Barcelona boekte zondag een belangrijke 1-2 zege bij Getafe, terwijl de concurrenten allemaal punten verspeelden. Nummer twee Atlético Madrid heeft door een 1-1 gelijkspel bij Sevilla nu vijf punten minder dan Barça. Real Madrid verloor pijnlijk van Real Sociedad (0-2), waardoor Los Blancos al een achterstand van tien punten hebben op de koploper.