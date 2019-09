Ophef in Italië na racistische 'lofzang' op televisie richting Romelu Lukaku

Internazionale wist zaterdag voor de derde keer op rij te winnen, door in eigen stadion af te rekenen met Udinese (1-0).

Romelu Lukaku maakte een goede indruk bij i Nerazzurri, zo vond ook analyticus Luciano Passirani. In zijn lofzang vloog hij echter behoorlijk uit de bocht door de Belgische spits racistisch te bejegenen, waardoor hij niet meer welkom is bij televisiezender Telelombardia.

Passirani was bij de Milanese televisiezender te gast in het programma Top Calcio24 om de wedstrijd tussen en te analyseren. "Lukaku is een van de beste aankopen die Internazionale had kunnen doen."

"Geen enkele Italiaans team heeft een speler als hij in de gelederen", begint Passirani lovend aan zijn betoog, dat is opgedoken op social media. "Hij is een van de sterkste spitsen, dat is wat ik zo goed vind."

"Lukaku is qua kracht twee keer Duvan Zapata van Atalanta, het zijn spelers die iets extra's hebben. Ze maken de doelpunten en nemen het team op sleeptouw. Zijn kwaliteiten één tegen één zijn geweldig", vervolgt Passirani, die vervolgens de bocht uitvliegt.

"Als tegenstander leg je het in zo'n duel altijd af, of je moet hem tien bananen te eten geven..." Fabio Ravezzani, de baas van Telelombardia heeft via Twitter razendsnel gereageerd op het fragment.

"Er zijn onwaardige beelden opgedoken van uitspraken van een analist, die tijdens de uitzending direct zijn veroordeeld. De bewuste analist realiseerde niet wat hij zei en bood direct zijn excuses aan. Desondanks hebben we besloten om hem voortaan niet meer uit te nodigen voor onze programma's", schrijft Ravezzani.

Twee weken geleden was Lukaku ook al slachtoffer van racisme in Italië, toen er tijdens de uitwedstrijd tegen Cagliari (1-2 zege) oerwoudgeluiden richting hem gemaakt werden.