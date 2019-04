Opgeleefde Younes vreest Arsenal niet: "Hoeven voor niemand bang te zijn"

Napoli hoopt donderdag een eerste stap te zetten richting de halve finales van de Europa League en Amin Younes is gebrand op succes tegen Arsenal.

De aanvaller noemt 'een geweldig team, dat in goede vorm steekt', maar heeft vertrouwen in de kwaliteiten van zijn eigen ploeg. "We hoeven voor niemand bang te zijn", verzekert Younes in gesprek met Spoxen Goal. "Aan onze motivatie zal het niet liggen. Ik heb met in de finale van de gestaan en dat wil ik heel graag opnieuw bereiken", blikt Younes alvast vooruit.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft de Duitser ondanks zijn groeiende vorm zelf geen basisplaats in het Emirates Stadium. De voorhoede wordt vermoedelijk gevormd door Lorenzo Insigne en Dries Mertens. Laatstgenoemde wordt door Younes omschreven als een 'legende' bij en iemand die bij de hele spelersgroep geliefd is.



Younes geniet met volle teugen van de samenwerking met de ex-speler van en . "Zijn maniertjes op het veld zeggen veel over zijn gevoel voor humor. Als hij na een duel op de grond ligt, en niemand van de tegenstander hem overeind helpt, dan heft hij zelf zijn arm omhoog en helpt hij zichzelf overeind met de andere hand. Als hij scoort, doet hij een hond na die tegen de cornervlag plast. Hij is zeker de grappigste jongen in de selectie. We zijn heel goed bevriend", vertelt de buitenspeler.



"De communicatie gaat heel goed, want ik spreek een beetje Nederlands en hij spreekt Vlaams", legt de voormalig Ajacied uit. "We hebben echt een goede connectie. Ik denk dat Dries met iedereen wel goed overweg kan. Hij is een geweldige voetballer, maar een nog beter persoon. Hij is enorm bescheiden en is altijd bereid om mensen te helpen. Je kunt niet anders dan van hem houden. Ik ben niet een speler die heel uitbundig binnenkomt bij een nieuwe club, maar Dries stapte op me af en bood zijn hulp aan."



Mertens hielp Younes om zich wegwijs te maken in Napels. Bij 'het vinden van een huis en de beste supermarkten' bood de Belg zijn hulp aan. "Napels is een stad die je goed moet leren kennen. Dat weet hij ook, want hij komt hier ook niet vandaan. Daarom staat hij elke nieuwe speler bij", weet Younes. "Ik zie hem als een rolmodel. Allereerst op voetbalgebied, omdat hij op zijn 32ste nog altijd alles geeft op het trainingsveld, maar ook als mens, omdat hij op een positieve manier de leider van de groep is. Hij houdt van Napels en Napels houdt van hem. De fans lopen met hem weg, zeker na het vertrek van Marek Hamsík."