Opgeleefde Rashford houdt momentum Man Utd in stand met Ronaldo-achtige vrije trap

De spits knalde prachtig raak vanaf afstand om de ploeg van Ole Gunnar Solksjaer te helpen aan een plek in de kwartfinale van de Carabao Cup.

Het was de strijd van zelfopgeleide spelers op Stamford Bridge woensdagavond, toen Frank Lampard's jeugdige ploeg het opnam tegen de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer, waarin gelijkenissen te zien waren uit de tijd van Sir Alex Ferguson. En het was dat als winnaar uit de strijd kwam, vooral dankzij Marcus Rashford.

De Engelse international heeft dit seizoen de nodige kritiek gekregen. Hij kijkt nu echter terug op zijn beste prestatie, waar Rashford beide doelpunten van United maakte toen met 2-1 verslagen werd en daardoor doordrong tot de kwartfinale van de .

The Blues gingen de wedstrijd in nadat het de voorgaande zeven wedstrijden in alle competities had gewonnen, maar Lampard bracht veel veranderingen door in zijn opstelling, terwijl Solksjaer een sterk team het veld instuurde om te proberen het momentum te behouden dat zijn ploeg lijkt te hebben opgebouwd sinds het gelijkspel tegen in de Premier League.

Rashford bewees de belangrijkste speler van de Noor te zijn. Hij hield zijn zenuwen in bedwang om United in de twintigste minuut vanaf de strafschopstip op voorsprong te zetten, nadat Daniel James in het strafschopgebied ten val was gekomen door een onhandige actie van Marcos Alonso.

United had vier van hun vorige zes strafschoppen gemist, waar Rashford er één mistte in de overwinning op Norwich City zondag. Hij aarzelde echter niet toen hij in West-Londen een nieuwe kans kreeg en schoot raak met zelfvertrouwen.

Michy Batshuayi zorgde voor de 1-1 op een sensationele manier. Hij won een duel op de middenlijn van Harry Maguire, waarna hij een sprint inzette en vanaf de rand van het strafschopgebied scoorde.

Het was een mooi schot van een speler die zich wanhopig probeerde te bewijzen bij Chelsea, maar het werd volledig overschaduwd door het winnende doelpunt. Rashford gebruikte de techniek van Cristiano Ronaldo om Willy Caballero te passeren met een sublieme vrije trap vanaf dertig meter afstand met nog maar zeventien minuten te spelen.

De 21-jarige aanvaller werd dit seizoen overtroffen door Chelsea's Tammy Abraham in de Premier League, maar dit was weer een prestatie waarmee hij zijn criticasters van afgelopen weken de mond snoerde.

Chelsea had zeker geen enkele herinnering aan het talent van Rashford nodig. Hij heeft meer doelpunten gemaakt tegen the Blues (vijf) dan elke andere ploeg.

Hij heeft dit seizoen nu zeven keer gescoord. Het is een mooi aantal in deze fase van het seizoen voor een speler die in de aanval speelt van een team dat toe nu toe waanzinnig inconsistent is gebleken.

Maar nu lijken zowel Rashford als United hun vertrouwen te hebben herontdekt.

Wat Chelsea betreft, leek dit simpelweg een te moeilijke wedstrijd voor de jonge ploeg. Zij leveren uitstekend werk met hun plek in de top vier van de Premier League en de eerste plek in de groepsfase van de .

Lampard voerde verschillende wijzigingen door, zoals het opstellen van Marc Guehi en Billy Gilmour, maar de ploeg zag er beetje moe uit.

Chelsea werd op het middenveld afgetroeft door een taai United, dat het negatieve verhaal rondom de club wilde verbeteren. Scott McTominay maakte in het bijzonder indruk en domineerde de machinekamer op een manier die herinneringen opriep aan de indrukwekkende prestaties van Paul Pogba toen de twee ploegen elkaar vorig seizoen in de ontmoetten.

Natuurlijk zal Chelsea over het algemeen nog steeds gelukkig zijn met hoe hun seizoen verloopt en hoewel ze teleurgesteld zullen zijn over de nederlaag, stelde het Lampard in staat om in de achtste finale een beroep te doen op nog meer jonge spelers. In totaal begonnen er vier eigen jeugdspelers in de basis, waar er nog twee op de bank zaten.

United had zijn eigen jonge wapens en er zijn duidelijke parallen tussen twee clubs in de hoop jongelingen te gebruiken om hen te helpen opnieuw op te bouwen en de kloof in de competitie naar Liverpool en te dichten.

Solskjaer prees de opleiding van Chelsea voorafgaand aan de aftrap, maar Rashford herinnerde iedereen er 's avonds aan dat United zelfs nog steeds kwaliteitsvolle spelers voortbrengt.

Lees beneden verder

Hij heeft hun seizoen nieuw leven ingeblazen en de hoop bij de fans hersteld.

"We hebben het moeilijk gehad", gaf de spits naderhand toe. "We zitten nog steeds in die fase."

Zoals hij tegen Chelsea liet zien, zal Rashford de sleutel zjin tot de hoop van United om de positieve draad weer op te pakken.