Opgebloeide ex-Ajacied blijft hopen op Oranje: "Het doet me wel wat"

Davy Klaassen voelt zich volledig op zijn plek bij Werder Bremen.

De middenvelder maakte in 2017 met grote verwachtingen de overstap van naar , maar zijn avontuur in Engeland liep uit op een deceptie. Na een mislukt seizoen bij the Toffees verkaste Klaassen vorig jaar naar , waar hij direct een basisplaats afdwong.

"Ik kreeg hier vanaf het eerste moment vertrouwen van alle trainers en ze spelen hier het voetbal dat ik leuk vind", zegt de 26-jarige aanvallende middenvelder tegenover NH Sport.

In totaal speelde Klaassen maar zeven Premier League-duels voor Everton. "Het is denk ik een combinatie van heel veel dingen. Ik heb daar niet zo gespeeld als ik kon."

Inmiddels is Klaassen niet meer weg te denken uit het basiselftal van Werder, waar hij bij afwezigheid van Niklas Moisander de aanvoerdersband draagt. Zijn speelstijl is in de loop der jaren niet zoveel veranderd.

"Eigenlijk verschilt het niet zoveel met hoe ik bij Ajax speelde, buiten dat je bij Ajax meer aanvalt dan verdedigt. Hier moet je iets meer verdedigen. Bij Ajax val je automatisch meer op met doelpunten, maar ik denk dat ik hier wel completer ben geworden."

Klaassen droeg tot nu toe veertien keer het shirt van het ; zijn laatste interland was in oktober 2017 tegen Zweden (2-0 winst). Oranje wist zich toen op doelsaldo niet te kwalificeren voor het WK.

"Of ik het mis? Het is niet zo dat ik het hele jaar door treurig op de bank zit, maar ik wil natuurlijk wel graag erbij zijn. Dat is wel een doel. Het is niet zo dat het me niks doet."