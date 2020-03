Operatie in Dallas betekent mogelijk einde seizoen voor Hazard

Eden Hazard heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld voor Real Madrid.

De buitenspeler wordt aanstaande donderdag namelijk geopereerd aan zijn enkel in de Verenigde Staten, zo meldt AS.

Naar verwachting heeft hij minstens twee maanden nodig om volledig te herstellen, waardoor de kans bestaat dat hij deze jaargang niet meer speelt voor de Koninklijke.

Het EK lijkt wel haalbaar, al is het de vraag in welke fysieke gesteldheid de Belgisch international op het eindtoernooi verschijnt.

Hazard kent een ongelukkig eerste seizoen na zijn transfer van naar . De 29-jarige aanvaller sukkelt al de gehele jaargang met een enkelblessure.

Vorige week in de uitwedstrijd tegen viel Hazard opnieuw geblesseerd uit. Hij kreeg last van de enkel waar hij al vaker last van had.

Uit onderzoek is gebleken dat hij een breukje heeft opgelopen en in overleg tussen Hazard en de medische staf van Real Madrid is besloten om tot een operatie over te gaan.

Door Hazard te opereren hopen speler en club dat het probleem definitief verholpen zal worden. Samen met een afvaardiging van Real Madrid stapt de Belg op het vliegtuig naar Dallas, waar hij geholpen gaat worden door chirurg Eugene Curry.

Hij is een specialist op het gebied van enkelblessures en hielp al spelers uit de NFL en NBA. Wanneer de operatie succesvol verloopt, zal Hazard er twee maanden uit liggen.

De koploper van LaLiga hoopt dat Hazard de laatste wedstrijden van de competitie nog inzetbaar zal zijn, maar volgens AS gebeurt dat alleen in het meest gunstige geval.