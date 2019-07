'Operación salida' van Real Madrid stagneert: 'nummer zeven' verzet zich

Mariano Díaz is niet van plan om Real Madrid een tweede keer te verlaten, zo schrijven Spaanse media donderdagavond laat.

Volgens de laatste berichten is het standpunt van Zinédine Zidane inzake de bijna 26-jarige aanvaller duidelijk onveranderd. De trainer van de Spaanse topclub gaf Marino niet één minuut speeltijd in de oefenwedstrijden tegen en , maar zelfs dat is voor de aanvaller naar verluidt geen signaal om weg te willen.

wil la Operación Salida , de uittocht van spelers, deze week in een stroomversnelling brengen. De verhuur van Dani Ceballos aan Arsenal is inmiddels afgerond en spoedig zal Jesús Vallejo tijdelijk bij worden ondergebracht. Het is de bedoeling dat een dezer dagen ook meer duidelijkheid komt over James Rodriguez, die concrete interesse van en geniet.

Mariano gaat Real Madrid wellicht hoofdbrekens bezorgen, zo verzekeren de media in Spanje eensgezind. Hoewel de vooruitzichten voor de Spanjaard met Dominicaanse roots qua speeltijd wederom niet bijster positief zijn, zeker niet na de komst van Luka Jovic, wil hij niet weg.

De spits is er volgens de laatste berichten van overtuigd dat hij kan slagen bij Real Madrid. Het is nog altijd onduidelijk of hij weer rugnummer zeven zal gaan dragen. Dat is volgens de fans het nieuwe rugnummer van Eden Hazard, maar de club heeft nog niets bevestigd.

Real Madrid betaalde een jaar geleden 23 miljoen euro aan voor 65 procent van de transferrechten van Mariano; de rest was al in het bezit van de Madrilenen. Mede door blessureleed kwam hij niet verder dan 33 duels en 9 treffers. kreeg deze week naar verluidt nul op het rekest van Mariano en diens management. De Franse club kwam deze week ook niet tot een vergelijk met André Silva van . Ook ving in een eerder stadium bot bij Mariano.