Open sollicitatie bij PSV: "Mijn contract met Chelsea loopt af"

Marco van Ginkel ziet een terugkeer naar PSV in de zomer zitten.

De middenvelder kwam in het verleden al driemaal voor de Eindhovense club uit, elke keer op huurbasis van . Een vierde periode is nu echter nog niet concreet aan de orde, daar zijn focus nu volledig ligt op het herstellen van een lange periode van inactiviteit.

Van Ginkel is al bijna twee jaar uit de roulatie na een zware knieblessure. Een infectie na een kruisbandoperatie wierp de 27-jarige middenvelder ver terug. Van Ginkel traint wel weer, maar het ontbreekt aan wedstrijdritme. " heeft een speciale plek in mijn hart. Ik volg ze wekelijks", zei Van Ginkel bij Ziggo Sport.

"Ik heb ook nog contact met mensen bij de club. Het is lastig om te zien dat het nu moeilijk gaat. Ik lees weleens dat mensen willen dat ik terugkom en dat is leuk om te horen, maar ik ben nu nog niet fit. PSV zou zeker een optie kunnen zijn in de toekomst."

Het is op dit moment nog onduidelijk waar de toekomst van Van Ginkel ligt. Hij beschikt immers over een aflopend contract, maar Chelsea heeft een eenzijdige optie om nog twee seizoenen door te gaan.

"Mijn contract loopt af. Chelsea heeft mij altijd ondersteund. Het is moeilijk om gratis de deur uit te lopen, maar aan de andere kant verloopt mijn contract. Het zou ook van hun kant af kunnen lopen, we moeten dat afwachten."

Van Ginkel maakte in de zomer van 2013 een bedrag van 9,5 miljoen euro over aan . Blessureleed en zijn verhuurperiodes, ook aan en Stoke City, zorgden ervoor dat hij slechts vier keer voor Chelsea speelde.