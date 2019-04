Open sollicitatie bij FC Twente: "Als ze het morgen vragen, dan kom ik direct"

Steve McClaren werkte tussen 2008 en 2010 en tussen 2012 en 2013 als trainer bij FC Twente.

De 57-jarige Engelse oefenmeester vierde met de Tukkers het grootste succes uit de clubhistorie: het kampioenschap van 2010. Als het aan McClaren ligt, keert hij nog eens terug voor een derde termijn bij de club uit Enschede.

"Ik denk nog steeds: als morgen vraagt of ik wil terugkeren, dan kom ik direct. Voor mij is het een fantastische club, met geweldige mensen en fantastische supporters. Met de juiste mensen op de juiste plek, kan Twente opnieuw de top bestormen. Dan kunnen ze weer onderdeel uitmaken van de top zes of acht van Nederland", zegt McClaren in gesprek met RTV Oost . De Engelse oefenmeester, die onlangs werd ontslagen bij Queens Park Rangers, benadrukt dat Twente voor iedere trainer op dit moment een goede stap zou zijn.



"Maar op dit moment moeten ze ervan genieten dat ze wederom kampioen worden en van het feit dat ze terugkeren in de . Ze moeten de boel financieel weer op de rit krijgen. Dan kan Twente weer een grote club worden. Maar dat gaat enkele jaren in beslag nemen", vervolgt de Engelsman, die verder de afgelopen jaren voor onder meer , Nottingham Forest, Derby County, en Queens Park Rangers werkte. Het einde van zijn tweede periode bij FC Twente vormt voor McClaren naar eigen zeggen een van de 'grootste teleurstellingen in zijn carrière'.



"De club wilde dat ik vertrok. Vanaf de eerste dag heb ik gezegd: als de club en de supporters mij weg willen hebben, dan ga ik. Dat is geen rancune. Als ze me niet willen, ga ik weg. Ik weet niet waarom, maar Twente wilde een andere koers varen. Enorm teleurstellend voor mij", aldus McClaren. Volgens de officiële lezing leverde hij zelf zijn contract in. "Zelfs in mijn tweede periode bij FC Twente had ik het gevoel dat we iets aan het opbouwen waren. We hadden een groep met veel talent, alleen mentaal moest bij hen het kwartje nog vallen. Ik had het geloof dat ik daarvoor kon zorgen. Het had enkel tijd nodig."