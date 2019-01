Opdam leeft zijn droom: "Als PSG langskomt, knijp je wel even in je arm"

Levi Opdam liet zijn contract bij AZ in oktober in goed overleg ontbinden.

De 22-jarige rechtsback had geen toekomst meer bij de club uit Alkmaar en speelde slechts twee wedstrijden in het eerste elftal. Hij had toen nooit kunnen bevroeden dat hij een paar maanden later een contract zou tekenen bij Paris Saint-Germain.

De Telegraaf meldde dinsdag dat Opdam zal aansluiten bij het tweede elftal van trainer Leeroy Echteld. Opdam is 'blij en opgewekt' dat de deal doorgaat, zo vertelt hij in een interview met dezelfde krant: "Als PSG langskomt, knijp je jezelf wel even in je arm." Opdam zette dinsdag zijn handtekening onder een verbintenis in Parijs.



"Ik sluit aan bij PSG Onder-23, zal daar trainen en spelen en zo probeer ik weer omhoog te klimmen. Het komende half jaar krijg ik bij het elftal van Leeroy de kans om me te bewijzen en een langdurige verbintenis af te dwingen. Het is fijn om een bekende voor de groep te hebben, die Nederlands spreekt en weet hoe ik speel en wat mijn kwaliteiten zijn."



De geboren Alkmaarder vindt het 'super' om het weer over voetbal te kunnen hebben, want bij AZ maakte hij weinig minuten. "Ik heb wat discussies met de trainers Koen Stam en Michel Vonk gehad. Voor mijn gevoel kon ik wel goed met de trainers opschieten, maar zij wat minder met mij. Uiteindelijk is mijn contract ontbonden", zegt Opdam, die sinds januari op huurbasis speelde voor Go Ahead Eagles.



Opdam heeft echter geen streep gezet door een definitieve doorbraak in het AFAS Stadion, zo vertelt hij aan De Telegraaf : "Als het aan mij ligt, zou ik ooit graag bij AZ terugkeren. Alkmaar is de stad waar ik ben geboren en opgegroeid. Ik heb de jeugdopleiding doorlopen en daarom wil ik eigenlijk nog bij AZ slagen."