Opbeurend bericht voor De Ligt: "Dat is niet bij ons opgekomen"

Juventus moet Merih Demiral vanwege een zware kruisbandblessure maandenlang missen.

Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat er in deze transferperiode verdedigende aanwinsten aan de selectie worden toegevoegd. Sportief directeur Fabio Paratici verwijst onder meer naar Giorgio Chiellini, die na een maandenlange absentie snel weer wordt terugverwacht bij .

"Het is bij ons niet opgekomen om een verdediger aan te trekken, we hebben namelijk geen nieuwe centrumverdedigers nodig", verklaart Paratici op besliste toon in een onderhoud met RAI Sport.

"We beschikken bij Juventus over uitstekende verdedigers en een complete selectie, zeker nu Chiellini op de weg terug is. We zijn tevreden over de samenstelling van de huidige selectie."

Demiral had de laatste tijd een basisplaats bij Juventus, tot het zondag tegen (1-2 winst) helemaal misging voor de Turkse verdediger. Demiral, die eerder in de wedstrijd nog had gescoord, kwam na een luchtduel verkeerd terecht op zijn knie, waardoor trainer Maurizio Sarri hem moest wisselen. Matthijs de Ligt nam vervolgens als invaller de plaats van Demiral in.

Sarri zal de komende periode in het centrum van de Juventus-verdediging waarschijnlijk gebruik maken van De Ligt en Leonardo Bonucci. Daarnaast is Daniele Rugani een optie. Laatstgenoemde had woensdagavond naast De Ligt een basisplaats in de bekerwedstrijd van Juventus tegen (4-0).