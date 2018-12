"Op zijn hoogtepunt is Paul Pogba de beste middenvelder van Europa"

Paul Pogba lijkt opgebloeid na het vertrek van José Mourinho bij Manchester United.

De middenvelder gaf zaterdag tegen Cardiff City (1-5 zege) al twee assists en kwam woensdag tegen Huddersfield Town (3-1) zelf tweemaal tot scoren. Phil Neville denkt dat de komst van Ole Gunnar Solskjaer belangrijk is geweest voor Pogba.

Mourinho was huiverig om Pogba op te stellen als spelmaker, maar tegen Huddersfield mocht de vedette wel achter spits Marcus Rashford spelen. "Als je met een glimlach op het veld wilt staan, aanvallend wilt voetballen en doelpunten wilt maken, dan begint dat allemaal bij de trainer", stelt Neville bij de BBC . "En Ole oogde de afgelopen wedstrijden erg gelukkig en zei de juiste dingen."



"De beste man op het veld, en op zijn hoogtepunt de beste middenvelder van Europa, was Paul Pogba. Hij heeft achttien verschrikkelijke maanden achter de rug, vanwege zijn moeizame relatie met de manager", weet de voormalig speler van Manchester United en Everton. "Nu lijkt hij ontketend. Hij oogt vrij op het veld en speelt alsof hij alles kan. Hij speelt met een vorm van arrogantie en zijn passing was was weer opperbest."



"Als hij op zijn top is, is hij de beste speler van de club. Met zulke optredens zou hij elk seizoen twaalf tot vijftien doelpunten moeten kunnen maken. Dat is hem in zijn carrière nog niet gelukt, maar die potentie heeft hij wel", vindt Neville, die denkt dat Pogba in januari zou zijn vertrokken als Mourinho was aangebleven als trainer. "Ik denk dat ze hem dan waren kwijtgeraakt. Het was duidelijk dat ze geen goede relatie hadden. Hij moest op het laatst zelf plaatsnemen op de bank. Maar in de afgelopen paar wedstrijden was hij fantastisch."