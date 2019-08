Op transfer wachtende Kasper Dolberg krijgt goed nieuws uit eigen land

Kasper Dolberg komt al weken niet in de plannen van Erik ten Hag voor en de spits lijkt Ajax zelfs te gaan verlaten voor OGC Nice.

In Denemarken is er echter nog genoeg vertrouwen in de kwaliteiten van de jongeling, aangezien hij ‘gewoon’ is opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Georgië.

Bondscoach Age Hareide blijft dus overtuigd van de kwaliteiten van Dolberg, die de deur van de Johan Cruijff ArenA op korte termijn achter zich dicht lijkt te trekken. Les Aiglons zijn naar verluidt bereid om twintig miljoen euro te betalen voor de 21-jarige aanvaller en een nog ontbrekende bankgarantie is naar verluidt momenteel het enige dat een transfer in de weg staat.

Denemarken staat momenteel met vijf punten uit drie duels op de tweede plek in Groep D van de EK-kwalificatie, met een achterstand van vijf punten op koploper Ierland. De Scandinaviërs brengen op donderdag 5 september een bezoek aan Gibraltar, terwijl drie dagen later een uitwedstrijd tegen Georgië op de agenda staat.

Naast Dolberg zijn met Christian Eriksen en Lasse Schöne (ex- ), voormalig 'er Mathias 'Zanka' Jörgensen en ex- -verdediger Joachim Andersen nog een aantal spelers met een verleden op de Nederlandse velden geselecteerd.

Volledige selectie Denemarken:

Doel: Kasper Smeichel ( ), Jesper Hansen (FC Midtjylland)

Verdediging: Henrik Dalsgaard (Brentford), Simon Kjær ( ), Mathias 'Zanka' Jörgensen ( ), Andreas Christensen ( ), Joachim Andersen ( ), Jens Stryger Larsen ( ), Jonas Knudsen (Malmö FF)

Middenveld: Christian Eriksen ( ), Anders Christiansen (Malmö FF), Lasse Schöne (Genoa), Pierre-Emile Höjbjerg ( ), Thomas Delaney ( ), Daniel Wass ( ), Lukas Lerager (Genoa), Philip Billing ( )

Aanval: Robert Skov (TSG ), Martin Braithwaite (Leganés), Kasper Dolberg (Ajax), Yussuf Poulsen ( ) en Christian Gytkjær (Lech Poznán).