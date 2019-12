Op naar nummer zeven! Ballon d'Or-winnaar Messi en 'MSG' schitteren tegen Mallorca

De Argentijnse ster haalde zaterdag zijn topniveau en hij heeft zijn zinnen gezet op nog meer prijzen.

Lionel Messi had amper zijn zesde Ballon d'Or aan het publiek in Camp Nou gepresenteerd of hij begon alvast aan de jacht op nummer zeven.

Messi maakte een hattrick in de overtuigende zege van Barça op Real Mallorca. De Catalanen zijn daardoor op basis van het doelsaldo koploper in LaLiga, nadat eerder op de dag de eerste plak had gegrepen met een zege op .

Fans bejubelden Messi toen de vedette, vergezeld door zijn drie kinderen, voor aanvang de Ballon d'Or omhoog hield die hij maandagavond in ontvangst nam in Parijs. Alweer een teken van zijn kwaliteit en uniekheid.

De 32-jarige superster stond op gelijke hoogte met Cristiano Ronaldo, maar zijn zesde heeft Messi op eenzame hoogte gebracht. De beste speler ter wereld, nu en ooit.

Degenen die hem regelmatig live in actie zien, wisten dat natuurlijk al lang. De duizenden supporters die op de frisse zaterdagavond naar het stadion waren gekomen, wisten ook dat ze iets leuks konden verwachten.

En het was niet alleen Messi die er tegen Mallorca een show van maakte, want het aanvalstrio MSG - samen met Luis Suarez en Antoine Griezmann - speelde samen z'n beste wedstrijd tot nu toe.

Marc-André Ter Stegen en Griezmann zetten Barça al vroeg op het goede spoor. Met een perfecte lange bal van de Duitser werd zijn Franse teamgenoot alleen op de keeper afgestuurd.

In het strafschopgebied wipte Griezmann de bal handig over doelman Manolo Reina om na zeven minuten de score te openen.

Het leek er meteen al op dat er een mooie avond van zou maken en met Messi in een goede bui - zoals altijd - was de Zuid-Amerikaan niet te stoppen.

Zijn eerste treffer, van afstand met een curve in de bovenhoek, was bijzonder fraai. De tweede was bijna net zo mooi, alweer een schot van buiten de zestien waarop Reina kansloos was.

Messi's dubbelslag betekende dat hij dit seizoen al zeven keer scoorde van buiten het strafschopgebied. Alleen , en hebben er als team meer achter hun naam staan. Bij Barça staat de teller nu op tien.

Tussen zijn twee doelpunten in leek Messi wat gepikeerd te zijn geraakt door iets wat Mallorca-coach Vicente Moreno zei. Het is nooit een goed idee om de captain van Barça boos te maken.

Ante Budimir, die uiteindelijk beide treffers van de gasten produceerde, deed iets terug voor Mallorca. Maar de thuisploeg stoomde met zoveel kracht naar voren dat meer doelpunten niet konden uitblijven.

Luis Suarez maakte het vierde doelpunt met een weergaloze hakbal na uitstekend voorbereidend werk van Frenkie de Jong. De Oranje-international is na Messi en Ter Stegen de beste speler van Barça dit seizoen, maar hij krijgt zelden de eer doordat de absolute vedette van de ploeg zoveel aandacht trekt.

Het was Messi die vorige week al het verschil maakte tegen , op een beslissende manier in een zeer spannend duel, terwijl hij deze wedstrijd vloeiend speelde als vanouds.

Met talloze trucjes, één-tweetjes en passes was Messi nauwelijks af te stoppen terwijl Barcelona door de tweede helft slenterde.

Alleen door de wat minder efficiënte afronding van Suarez en Griezmann bleef de score nog enigszins beperkt, want de Catalanen bleven kansen creëren zoals de Spanjaarden cava drinken met kerst.

Uiteindelijk voltooide Messi zijn onvermijdelijke hattrick en daardoor is hij met twaalf goals nu topscorer van LaLiga.

Lees beneden verder

Door zijn blessure bij de seizoensstart stond de technicus na zeven speelronden nog op nul. Maar nu, na wedstrijd nummer vijftien, heeft hij één doelpunt meer gemaakt dan Karim Benzema.

Het bovendien zijn 35ste hattrick in LaLiga, een record. De routinier ging Cristiano Ronaldo (34) voorbij, net als maandag op het gala van de Ballon d'Or.

Alle doelpunten die Messi dit seizoen maakt, zouden wel eens een springplank kunnen zijn voor meer glorie van Barça en Messi zelf.