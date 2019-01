Op naar China? Fellaini gespot op vliegveld in voorbereiding op vertrek bij Man Utd

De Belg zal Old Trafford na zes jaar verlaten, waar een overstap naar de Chinese Super League nu in aantocht is.

Manchester United-middenvelder Marouane Fellaini is gespot op het vliegveld van Brussel voorafgaand aan een voorgestelde transfer van 11,4 miljoen euro naar China op de laatste dag van de transferwindow.

Zoals bevestigd door Goal, was United in gesprek met een Chinese Super League-club over een deal voor Fellaini, waar de 31-jarige nu naar verluidt overeenstemming heeft bereikt over persoonlijke voorwaarden in een driejarig contract bij Shandong Luneng.

Voormalig United-manager José Mourinho stond erop dat hij zou blijven toen hij de leiding had, omdat hij een belangrijke speler was in de plannen van de Portugese manager.

Fellaini is echter in de pikorde op Old Trafford gedaald na de komst van Ole Gunner Solskjaer als interim-manager en stond nog niet aan de aftrap onder de Noor, waar ook een kuitblessure hem parten speelt.

The Red Devils heeft acht van de eerste negen wedstrijden onder Solskjaer gewonnen en doen weer mee om de bovenste vier plekken in de Premier League, maar Fellaini heeft slechts een kleine rol gespeeld.

De Belgisch international werd dinsdag voor de thuiswedstrijd tegen Burnley (2-2) niet opgenomen in de wedstrijdselectie, waarmee de club al leek aan te sturen op zijn vertrek.

En Fellaini plaatste donderdag een foto op Instagram op een vliegveld in de Belgische hoofdstad, met als bijgevoegde tekst 'Let's go', wat suggereert dat hij op weg is naar de uitgang van Old Trafford.

Volgens geruchten zal de ervaren middenvelder zijn handtekening zetten onder een lucratief contract van 228.000 euro per week bij Shandong Luneng, waar hij de medische keuring al heeft doorstaan.

Tijdens zijn tijd bij United, zorgde hij voor verdeelde meningen onder de fans met zijn unieke fysieke stijl, waardoor hij vaak werd bestempeld als een eendimensionale speler.

Fellaini zal zijn periode op Old Trafford beëindigen met 177 wedstrijden achter zijn naam, waarin de voormalige middenvelder van Everton 22 keer trefzeker was.

Hij stapte in 2013 voor 32 miljoen euro over van Everton naar Manchester United en won vervolgens de Europa League, FA Cup en Carabao Cup met the Red Devils.