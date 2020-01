"Op dit moment kan ik het me niet voorstellen dat Boateng vertrekt"

Hansi Flick verwacht niet dat Jérôme Boateng deze maand gaat vertrekken bij Bayern München ondanks sterke transfergeruchten.

De 31-jarige centrale verdediger staat sinds de zomer van 2011 onder contract bij de club nadat hij werd overgenomen van . Hij was er een basisspeler in zijn eerste jaren.

Blessureproblemen speelden de Duitser in het seizoen 2015/16 parten en hij speelde sindsdien geen enkel seizoen meer dan twintig Bundesligawedstrijden.

Dit seizoen maakte Boateng zijn opwachting is slechts negen van de zeventien competitiewedstrijden tot nu toe en Mikel Arteta zou hem nu naar willen halen.

"Jérôme is een speler van en ik zal me geen zorgen maken over geruchten, dat is wat ik de afgelopen jaren al heb gedaan", vertelt Flick in gesprek met Duitse media .

"Jérôme kwam goed voorbereid terug op de training, hij bereidde zich voor tjijdens de vakantie. Dus ik ben benieuwd wat de volgende week zal brengen."

"Maar ik houd me niet bezig met de gedachten of hij de club gaat verlaten of niet. Hij heeft daar niets over gezegd en we zijn voortdurend in gesprek."

"We moeten zien hoe deze dingen zich ontwikkelen, maar op dit moment kan ik het me niet voorstellen dat Boateng vertrekt."