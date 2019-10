"Op dat vlak kan Feyenoord zich meten met de allerbeste van Europa"

Mario Been verwacht dat Feyenoord het lastig krijgt tegen FC Porto, doordat de noodzakelijke automatismen nog ontbreken in de ploeg.

kende afgelopen weekend een goede generale repetitie in de , want werd in de eigen Kuip met 5-1 verslagen. Een paar dagen ervoor had men nog met 0-3 verloren van . "Ik heb het een paar weken geleden al eens gezegd: Feyenoord is een beetje een kameleon. De ene week is het geweldig; de andere week is het weer helemaal niks. En dat is dan elke week zo."

"Ik denk dat Jaap Stam er af en toe ook heel moedeloos van wordt", vertelt Been voorafgaand aan het duel met bij FOX Sports.

Lees beneden verder

"Het heeft er natuurlijk mee te maken dat Feyenoord nog niet zo vaak met dezelfde opstelling heeft kunnen spelen. Vaak zijn er toch weer een of twee spelers geblesseerd", vervolgt de trainer in ruste. Feyenoord moet het tegen FC Porto bijvoorbeeld stellen zonder Orkun Kökcü, die deze week grieperig was. "Dat is het probleem: ze kunnen niet of nauwelijks in hun sterkste opstelling spelen. Jaap Stam heeft het vaak over automatismen, maar die krijg je pas als je vaak met elkaar speelt. Dat gebeurt niet elke week."

Toch beseft Been dat de wisselvallige prestaties van Feyenoord niet alleen geweten kunnen worden aan het gebrek aan automatismen. "Het heeft ook met kwaliteit te maken natuurlijk. We weten allemaal dat Feyenoord een lastig seizoen doormaakt. De gehaalde spelers kunnen op dit moment nog niet brengen wat we allemaal verwachten. Al met al is het moeizaam", aldus Been, die wel onder de indruk is van de staat van het veld in De Kuip.

"Ik denk dat als je zo'n veldje ziet bij aankomst, dan heb je alleen maar zin om te voetballen. Het is bekend dat we bij Feyenoord op dit moment niet het sterkste elftal van Europa zijn, maar als we kijken naar de hoedanigheid van het grasveld, dan denk ik dat we ons op dat vlak kunnen meten met de allerbeste van Europa."