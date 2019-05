"Op dat vlak is Remko Pasveer een van de beste keepers ter wereld"

Zowel Vitesse als FC Utrecht heeft dinsdagavond in de finale van de play-offs een keeper onder de lat staan die van ver komt.

Nick Marsman stond maandenlang aan de kant na een zware enkelblessure en kreeg eerder te horen dat hij geen nieuw contract van de Domstedelingen aangeboden zal krijgen. Door een ernstige handblessure van David Jensen verdedigt Marsman opeens in de belangrijkste duels van het seizoen het doel van .

"Dit had ik niet meer verwacht. Voor mij is het een mooi slot van twee jaar FC Utrecht", vertelt Marsman in De Telegraaf , in aanloop naar zijn pas vierde duel van de voetbaljaargang. "Ik kon dit jaar geen wedstrijden meer spelen bij Jong FC Utrecht omdat ik te oud was. Tot deze finales heb ik alleen twee oefenwedstrijdjes gekeept. Dat is natuurlijk bizar. Ik ben wel altijd hard blijven trainen in de hoop dat er een kans zou komen. En je ziet dat die altijd weer komt."



Remko Pasveer verloor eind vorig seizoen zijn basisplaats bij en moest in deze voetbaljaargang voorrang verlenen aan Eduardo. Twee maanden geleden draaide Leonid Slutsky vanuit het niets en tot ieders verrassing de rollen om. "Ik ben tevreden over wat Remko heeft laten zien. In het meevoetballen is hij heel sterk, op dat vlak is hij een van de beste keepers ter wereld", claimt de trainer van Vitesse.



"Als je het hebt over de kwaliteiten als doelman op de lijn of bij voorzetten dan is er geen groot verschil tussen Remko en Eduardo. Dan hangt het af van zaken als de conditie, motivatie, stemming en ook de factor geluk wie de meest geschikte man onder de lat is." Net als Marsman ziet ook Pasveer de gekeerde kansen als een beloning voor het getoonde geduld en het harde werken. "Ze zullen me nooit kunnen nawijzen dat ik er met de pet naar gooi, wat ik in het voetbal toch veel zie gebeuren, of dat ik een vervelende jongen in de groep ben.Ik ben altijd hard blijven werken en heb me steeds positief opgesteld."