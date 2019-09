Oorlog in Barcelona? Hoe mislukte transfer Neymar de kleedkamer in tweeën kan splitsen

Sommige spelers hebben het recht om boos te zijn als ze zijn ingezet als ruilmiddel, terwijl andere balen dat de terugkeer van de Braziliaan uitbleef.

Ook al is er niet in geslaagd om Neymar afgelopen zomer terug te halen, zijn naam leeft in de kleedkamer van Camp Nou nog steeds voort.

De veelbesproken mogelijke comeback van de Zuid-Amerikaan domineerde wekenlang de transfergeruchten in Catalonië. Nu de transfermarkt gesloten is, zal de nasleep van al die geruchten en de mislukte onderhandelingen nog lang worden gevoeld.

Alle andere gespreksonderwerpen bij Barça verdwenen even naar de achtergrond in de hoop - of angst - dat Neymar weer in het shirt van de Blaugrana zou gaan spelen. Dat gevoel werd door de club zelf opgestookt.

Barcelona maakte iedere nieuwe stap in de jacht op de aanvaller van Paris Saint-Germain namelijk openbaar. De pers hield het komen en gaan van clubofficials tussen Barcelona en Parijs ook in de gaten, in verschillende mate van nauwkeurigheid.

Een aantal specialisten van de transfermarkt ging zelfs zo ver dat een deal volgens hen rond was. Een bewering die feitelijk onjuist bleek te zijn.

Maar totdat de rook was verdwenen en deadline day voorbij was, bleven de spanningen binnen de club groeien en nu moet men zich afvragen of het mislukte project alle moeite wel waard was.

Tenzij het natuurlijk nooit de bedoeling was om Neymar echt te halen, maar alleen maar om te doen alsof.

Wat de waarheid ook is, alle ogen zijn nu gericht op Ousmane Dembélé en Ivan Rakitic.

Als zij echt de sleutel waren tot Neymar's terugkeer, dan zal hun weigering om te vertrekken niet goed zijn gevallen bij hen die de Braziliaan graag zagen terugkomen, zoals Lionel Messi.

Met name Dembélé ligt onder een vergrootglas, aangezien hij voorafgaand aan de eerste wedstrijd tegen Athletic Club niet zou hebben verteld dat hij licht geblesseerd was. Maar Rakitic is al jaren een vaste waarde. De Kroaat heeft het volste recht om furieus te zijn op de Catalaanse clubleiding.

Afgeleid door randzaken is Rakitic zijn basisplaats in Camp Nou kwijtgeraakt en hij werd deze interlandperiode ook niet opgeroepen voor de Kroatische nationale ploeg.

De zaakwaarnemer van Philippe Coutinho had een vergelijkbare klacht. Hij kreeg te horen dat zijn cliënt nog steeds een toekomst had in Barcelona, maar op hetzelfde moment werd de Braziliaan ingezet bij de onderhandelingen met .

Zonder Jordi Mestre of Pep Segura, die de club allebei hebben verlaten, nam president Josep Maria Bartomeu bij de onderhandelingen de leiding. Maar de preses heeft meer fouten gemaakt dan successen geboekt in zijn poging om de -trofee terug te halen naar Catalonië, voordat zijn termijn over twee jaar eindigt.

Het lijkt erop dat hij de gevolgen van zijn acties niet goed heeft ingeschat. Als het de bedoeling was om Neymar ten koste van alles te contracteren, heeft hij gefaald. Zijn band met de spelersgroep is bovendien beschadigd, omdat hij van plan was spelers weg te doen die helemaal niet wilden vertrekken.

Bartomeu benadrukte dit weekend dat hij écht Neymar wilde verwelkomen bij de Spaanse kampioen. Hij ontkende dat hij spelers als ruilmiddel aanbood.

"Een 'extraatje' was op een bepaald moment beschikbaar", zei de president op de officiële website van Barcelona. "We hoorden dat Neymar weg wilde bij PSG en er was een moment waarop Leonardo de deur opende voor onderhandelingen. Ook voor andere clubs. We kwamen niet tot een akkoord, omdat we niet aan de eisen van PSG konden voldoen."

"Barça heeft nooit namen op tafel gegooid, dat zijn spelers waar PSG om vroeg. We konden niet aan hun eisen voldoen."

Wat Bartomeu's intenties ook waren, hij komt zeker erg zwak uit deze roerige periode.

PSG levert misschien wel het beste bewijs dat er voor het winnen van de Champions League veel meer nodig is dan alleen geld. Je hebt ook een plan nodig, maar had Barcelona er wel één?

De Catalanen zijn een club die vele andere clubs graag willen zijn, maar op dit moment is er een verdeling op elk niveau, van de kleedkamer tot de bestuurskamer. Om nog maar te zwijgen over de fans.

Hoewel trainer Ernesto Valverde dit seizoen wellicht een betere selectie heeft dan vorig jaar, zijn de vooruitzichten van de ploeg veel minder rooskleurig.

Neymar's situatie splits Barcelona mogelijk in tweeën en dat is een slecht voorteken voor een team dat alleen triomfeert in Europa als alles meezit.

Alleen de tijd zal het leren of Valverde de ruimte vindt om Barça uit deze zure periode te halen. Het is hem natuurlijk al eerder gelukt.

Valverde's eerste dagen als coach in Camp Nou werden overschaduwd door het plotselinge vertrek van Neymar naar Parijs. De Spanjaard leidde zijn team elftal vervolgens naar de dubbel.

Toen was echter de hele kleedkamer geschokt door de transfer van Neymar. Nu loopt men het risico verdeeld te worden door zijn mislukte terugkeer.