Ook Toon Gerbrands wordt bedreigd: "Als er dingen in je brievenbus liggen"

Toon Gerbrands is de afgelopen periode net als John de Jong bedreigd, zo geeft de algemeen directeur van PSV aan tegenover het tv-kanaal van de club.

Gerbrands heeft politiebeveiliging gekregen, maar blijft ondanks de bedreigingen aan als directeur van . Technisch manager De Jong nam vrijdag overigens hetzelfde besluit. "Mijn persoonlijke veiligheid was een bepaalde periode gewoon in het geding", zegt Gerbrands.

"Ik heb dingen beleefd die ik nog nooit beleefd heb. Er is recherche bij me geweest, mijn huis moest met camera's worden beveiligd, dat heb ik nog nooit meegemaakt in deze wereld. Dat was wel heftig kan ik je vertellen", zegt Gerbrands, die zegt dat ook zijn naasten betrokken raakte bij de dreigementen.

Voor de directeur was dat bijna aanleiding om zijn functie bij PSV neer te leggen, maar hij heeft besloten om toch aan te blijven. "Los van dat je zelf een behoorlijke prijs betaalt in deze rol, is het ook zo dat je nog een omgeving hebt, en dat er echt wel grenzen zijn. Laten we het erop houden dat die grenzen net niet zijn overschreden."

Meer teams

"Maar het is niet eenvoudig om af te wegen van: tot hoever ga ik? Blijkbaar hoort dit er tegenwoordig bij, maar ik vind het niet normaal. Ik betaal de prijs voor deze functie, ik ben ook bereid die te betalen."

Gerbrands krijgt van PSV TV-presentator Jeroen Toet de vraag of hij bang is geweest. "Nou, als de recherche bij je komt om dingen te onderzoeken en er liggen dingen in je brievenbus wat niet helemaal klopt, dan denk je wel: tot hoever gaat dat? Bang is niet het woord, maar leuk is anders."

Vervolgens wordt Gerbrands voorgelegd of er fouten zijn gemaakt, maar daar geeft hij geen direct antwoord op. "Ik leg altijd uit: we hebben een heel zorgvuldig proces gehad. Daarover is echt goed nagedacht. Het is niet eenvoudig om grote beslissingen te nemen."

Lees beneden verder

"We hebben ook een transferperiode gehad waarin we gekeken hebben wat we nog konden betekenen om te helpen. Alles hebben we zorgvuldig afgewogen, als je dan drie keer wint roept iedereen: 'Goed gedaan!' Zorgvuldigheid staat voorop, maar wij hadden natuurlijk ook liever gehad dat dingen beter uitgepakt waren. Daar zijn wij voor verantwoordelijk."

PSV is nu bezig met de komende periode, waarin een vervanger voor interim-trainer Ernest Faber moet worden gevonden. "Er komt een nieuwe hoofdcoach, dat is de belangrijkste functie binnen PSV. En we gaan een evaluatie maken van de selectie, dat doen we elk jaar."

"Daar gaat de scouting en John de Jong zijn werk in verrichten, om te zorgen dat we weer een organisatie krijgen die voor de prijzen gaat spelen, waar wij voor horen te spelen. Dan wordt er een elftal neergezet. Er zijn gewoon financiële mogelijkheden. Ik bedoel: Steven Bergwijn is ook verkocht (aan , red.)."