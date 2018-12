Ook Matuidi staat forse WK-bonus af: "Voor anderen is dit waanzinnig"

Frankrijk kroonde zich afgelopen zomer in Rusland tot wereldkampioen.

Het succes op het WK leverde les Bleus een slordige 34 miljoen euro op en ook de spelers keerden met een fors bedrag huiswaarts. Iedere speler ontving een bonus van zo'n 290.000 euro en Blaise Matuidi heeft dit bedrag afgestaan aan het goede doel, zo vertelt hij aan Journal di Dimanche .

"We zijn allemaal vrij om dit bedrag af te staan en om dit vervolgens bekend te maken. Ja, ik heb mijn bonus gedoneerd aan mijn eigen stichting", zegt Matuidi. De middenvelder van Juventus helpt met zijn stichting Tremplins Blaise Matuidi arme kinderen om terug te keren in de maatschappij. Eerder maakte ook Kylian Mbappé bekend dat hij zijn WK-bonus had afgestaan aan het goede doel.



"Kylian heeft gelijk als hij zegt dat we enorm veel geld verdienen. Voor ons is dit niet veel, maar voor anderen is dit waanzinnig. Het belangrijkste is dat dit gebaar uit het hart komt, dat we het doen omdat we er echt om geven. Als ik een kind zie lachen, maakt me dat intens gelukkig", besluit de middenvelder. Mbappé stond zijn WK-bonus eerder af aan Premiers de Cordée, een stichting die zieke en gehandicapte kinderen de kans biedt om te sporten.