'Ook Bayer Leverkusen jaagt op handtekening Ödegaard'

Ajax zit volgens geruchten uit Nederland en Spanje al geruime tijd achter Martin Ödegaard aan, maar krijgt nu concurrentie van een oude bekende.

De door aan verhuurde spelmaker heeft dit seizoen grote indruk gemaakt in de en zou in de Johan Cruijff ArenA worden beschouwd als de ideale opvolger van Hakim Ziyech. Een overstap van de Koninklijkenaar zou echter weleens een moeilijk verhaal kunnen worden voor de twintigjarige Noor.

Marcaweet donderdagavond namelijk te melden dat Real Madrid niet van plan is om definitief afscheid te nemen van Ödegaard. De aanvallende middenvelder werd al tweemaal verhuurd, aan sc en Vitesse, en de Spanjaarden willen hem alleen opnieuw op tijdelijke basis laten gaan. Dit is niet de bedoeling van Ajax, dat er twintig miljoen euro voor over zou hebben om zijn nog tot medio 2021 doorlopende contract af te kopen.



Een verhuur aan een andere club ligt daarom voor de hand en zou op dit moment gelden als een van de ‘meest interessante opties’. De door Peter Bosz getrainde ploeg komt uit in de , dat qua niveau en intensiteit veel meer op LaLiga lijkt dan de Eredivisie. Real Madrid heeft bovendien goede ervaringen met die Werkself, aangezien Dani Carvajal daar in het verleden ook grote stappen in zijn ontwikkeling zette. Naast Leverkusen hebben ook een aantal Spaanse clubs geïnformeerd naar Ödegaard, van wie het vrijwel zeker is dat hij volgend seizoen niet in het Santiago Bernabéu zal spelen.



Door de aanwezigheid van spelers als Vinícius Júnior, Rodrygo, Marco Asensio, Isco en Brahim Díaz is de concurrentie voor de aanvallende posities immers fors. James Rodríguez keert bovendien waarschijnlijk terug van zijn huurperiode bij , terwijl ook Eden Hazard op weg lijkt naar Real Madrid. Ödegaard ligt na het aankomende seizoen nog wel maar één jaar vast, waardoor hij dan verkocht of langer vastgelegd zal moeten worden.