"Onzin natuurlijk, gelukkig heeft Jaap Stam dat ook al weggenomen"

Steven Berghuis stond de afgelopen weken een aantal keer centraal in de aanval opgesteld.

Afgelopen donderdag tegen Hapoel Be'er Sheva acteerde hij echter weer 'gewoon' als rechtsbuiten en de aanvaller was tevreden met het resultaat tegen de Israëliërs (3-0 overwinning): "Die zou ik zelfs hebben geëist, las ik ergens", vertelt hij in het Algemeen Dagblad over de terugkeer op zijn oude positie.

"Onzin natuurlijk, de trainer (Jaap Stam, red.) heeft dat gelukkig tijdens een persconferentie ook weggenomen. Maar inderdaad, ik was weer rechterspits." staat door de ruime thuiszege met een been in de groepsfase van de en Berghuis ziet dat zijn ploeg goed voor de dag komt: "In Europa spelen we overtuigender dan in de competitie. Hoe dat komt? Moeilijk te zeggen, maar we speelden nu weer met Leroy Fer en Renato Tapia als blok en Orkun Kökcü daarvoor. Misschien is dat iets wat gewoon klopt."

Berghuis vormde tegen Hapoel bovendien een tandem met de weer in Rotterdam teruggekeerde Rick Karsdorp. De rechtsback wordt gehuurd van , waar hij de afgelopen seizoenen niet echt aan de bak kwam: "Vijftien wedstrijden in Italië, dat is te weinig. Ik ben zo blij dat ik weer speel. Italië was mooi hoor, maar ik ben 24 jaar en wilde voetballen", zegt hij daar zelf over. "Ik wist dat ik hier wekelijks aan bod zou komen."

"Als je het me nu vraagt, is het jammer dat we -thuis niet al dit weekeinde spelen. Ik had wel door willen gaan. Ik zal ook doortrainen, ik moet sterker worden."

Karsdorp hoopt met Feyenoord de Europa League in te gaan, maar waarschuwt wel dat zijn ploeg 'er nog niet is': "Het mag niet meer fout gaan, maar we kunnen niemand onderschatten. Dat heb ik wel geleerd in Italië. Italiaanse ploegen zouden bij deze stand Hapoel de bal geven, misschien wel de hele wedstrijd. En dan zelf er eentje in leggen en naar de groepsfase. Dat is belangrijk voor de club."