Onvrede na 'coup' in Heerenveen: "Dit kan bij geen enkel normaal bedrijf"

Cees Roozemond is de nieuwe algemeen directeur van sc Heerenveen en dat nieuws is bij tegenkandidaat Sytse Bouwer niet met gejuich ontvangen.

Bouwer bood zichzelf onlangs aan voor de functie, maar het stichtingsbestuur legde het voorstel van de ondernemer naast zich neer.



De gang van zaken rondom Roozemond (foto) wordt door een deel van de achterban van de Friezen met scepsis ontvangen. De nieuwe directeur was eind vorig jaar de voorzitter van het stichtingsbestuur toen het vertrouwen in de Raad van Commissarissen werd opgezegd, nadat deze weigerde om directeur Luuc Eisenga weg te sturen. Roozemond nam daarna de rol van voorzitter van de RvC op zich, om vervolgens Eisenga te vervangen als waarnemend bestuurder.



Deze aanstelling is dinsdag permanent gemaakt door Heerenveen en inmiddels wordt er door sommigen gesproken over een 'coup' van Roozemond. Bouwer is het hiermee eens: "Dit klopt van geen kant", vertelt hij in gesprek met de Leeuwarder Courant . De ondernemer werd twee jaar geleden met zijn bedrijf GroenLeven de hoofdsponsor van de club en bood zich onlangs, nadat hij teruggetreden was uit het bestuur van GroenLeven, aan als algemeen directeur.



"Ik ben verbaasd dat in de krant kwam dat ik mezelf heb aangeboden als kandidaat. Maar ik kan dat niet ontkennen. Het klopt dat ik aangegeven heb dat ik in de club wil investeren. Dat ik dat vrijwillig wil doen en dat ik per week honderd uren beschikbaar ben. En de reden dat ik dat gedaan heb is omdat het nu gewoon niet goed gaat."



Bouwer ziet in Roozemond geen 'verbinder' en hij denkt dat de nieuwe directeur niet over voldoende draagvlak binnen de geledingen van de club beschikt. De aspirant directeur kreeg op zijn beurt maandag van het stichtingsbestuur te horen dat hij 'geen geschikte kandidaat was': "Ik heb gevraagd om onderbouwing, maar die heb ik tot op heden nog niet gekregen. Of dit een coup is van Roozemond? Ja, natuurlijk. Deze governance kan bij geen enkel normaal bedrijf."