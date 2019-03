Onverstoorde Tagliafico: "Dat zou niet netjes zijn tegenover Ajax"

Nicolás Tagliafico staat door zijn ijzersterke prestaties in het shirt van Ajax op het verlanglijstje van verschillende clubs.

De Argentijn wordt in Spanje gelinkt aan en , terwijl ook de linksback graag binnen zou willen hengelen. Toch lijkt de interesse van de Europese grootmachten hem weinig te doen. In gesprek met Mundo Deportivo laat Tagliafico weten dat hij andere zaken aan zijn hoofd heeft. "Het is leuk dat er over mij gesproken wordt, maar ik concentreer met enkel op het heden."

Tagliafico bereidt zich met de Argentijnse nationale ploeg voor op vriendschappelijke interlands tegen Venezuela en Marokko. "Het is belangrijk om van het heden te genieten", vertelt de linkspoot. "We zijn bevoorrecht dat we kunnen voetballen. Het is ons werk, maar we moeten er wel van genieten. Ik doe dat bij het nationale team en mijn club. Ik kan daarom niet nadenken over wat er komen gaat. Dat zou niet netjes zijn tegenover . We moeten niet op zaken vooruit lopen", aldus de 26-jarige Zuid-Amerikaan.



Vooral de goede prestaties van Tagliafico in de zijn in heel Europa opgevallen. Na de sensatie tegen wacht met een nieuwe krachtmeting. "Wij zullen met hetzelfde geloof en vertrouwen spelen als tegen Real", verzekert Tagliafico, die uitkijkt naar de duels met Cristiano Ronaldo. "Hem moeten we als team stoppen. We zullen tegen zulke spelers met onze eigen kwaliteiten moeten terugvechten en proberen de teugels in handen te nemen. Maar dat zal zeker niet gemakkelijk zijn."



Voor Tagliafico lonkt komende zomer dus een terugkeer op de Spaanse velden. Voordat hij naar Ajax vertrok, speelde hij namelijk al eens in de Segunda División. Tijdens seizoen 2012/13 werd hij door zijn club Banfield verhuurd aan Real Murcia. Vervolgens keerde hij terug naar Argentinië, waar de international ook nog bij speelde. Die club verruilde hij in 2018 voor Ajax. In de Johan Cruijff ArenA ligt Tagliafico nog vast tot de zomer van 2022.