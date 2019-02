'Ontstoken kiezen oorzaak van maandenlange absentie Robben'

Arjen Robben speelde op 27 november van het afgelopen jaar zijn laatste wedstrijd namens Bayern München.

Hij moest in de afgelopen maanden onder meer de verloren kraker tegen Borussia Dortmund en de Champions League-wedstrijden tegen Ajax en Liverpool aan zich voorbij laten gaan. Volgens BILD kampt de routinier echter niet alleen met de eerder gemelde dijbeen- en heupproblemen, maar ligt er een andere oorzaak ten grondslag aan zijn lichamelijke ongemakken.

De Duitse boulevardkrant weet maandag namelijk te melden dat het rätsel gelöst (raadsel opgelost) is. De 35-jarige aanvaller zou al geruime tijd kampen met twee ontstoken kiezen, die ervoor zorgden dat ook het herstel van andere blessure minder voorspoedig verliep. Robben is afgelopen woensdag onder het mes gegaan om een aantal abcessen in zijn mond te laten verwijderen en de hoop is dat de na dit seizoen bij Bayern vertrekkende aanvaller nu weer snel terug zal zijn.



De dribbelaar heeft afgelopen zaterdag bovendien bezoek gehad van osteopaat Thomas Sennewald om van zijn rugproblemen af te komen. De 'wonderdokter' is normaal gesproken in dienst van Hertha BSC, toevallig de tegenstander van afgelopen zaterdag, en hielp in het verleden al vaker spelers met succes van hun rugkwetsuren af. Sennewald is bovendien een goede bekende van Bayern-trainer Niko Kovac.



Robben liet onlangs in gesprek met BILD nog weten gefrustreerd te zijn over zijn dijbeenproblemen en de geïrriteerde zenuw in zijn heup. De 96-voudig international van het Nederlands elftal hoopt 13 maart weer te kunnen spelen als de return in de achtste finales tegen Liverpool op het programma staat. De heenwedstrijd in Engeland eindigde vorige week in een 0-0 gelijkspel.