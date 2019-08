Ontsnapt aan Messi! Coutinho kan weer schitteren bij Bayern

De Braziliaan kende een frustrerende tijd bij Barcelona, maar krijgt nu als huurspeler van Bayern de kans om als vanouds te schitteren op topniveau.

Philippe Coutinho's tijdelijke transfer van naar werd pas maandagochtend officieel afgerond maar zelfs ruim voor zijn komst hadden spelers van de concurrentie hem al omschreven als 'de beste voetballer in Duitsland'.

De winnaar van de Copa América is in zijn geboorteland gewend aan dat soort uitspraken en was een held op Anfield tijdens zijn tijd bij . Toch voelde hij zich nooit echt op zijn gemak bij Barcelona, waar hij anderhalf jaar verbleef.

Coutinho werd in januari 2018 de duurste transfer ooit voor Barça, dat 120 miljoen plus bonussen betaalde aan Liverpool. Hij moest Andrès Iniesta's opvolger worden - de creatieve speler die Lionel Messi en Luis Suarez zou assisteren, hetgeen hem slechts sporadisch lukte.

Trainer Ernesto Valverde stelde hem op als vleugelspeler in een 4-2-2-2-formatie, met Ousmane Dembélé op de andere flank. Met twee aanvallers in het midden werd Coutinho gedwongen op de vleugel te blijven, waarmee het naar binnen trekken en schieten - zijn grote wapen - onschadelijk werd gemaakt.

Desondanks liet hij zien nog te kunnen excelleren in een 4-3-3-systeem, waar Valverde gebruik van maakte als Messi rust nodig had. Zo scoorde Coutinho een hattrick in 2017/18 en een week later scoorde hij de enige goal tegen met een heerlijke dribbel door het midden en dito finish.

Toch weigerde Valverde ook vorig seizoen om hem in zijn favoriete rol te laten staan zodra Messi terugkeerde. De Argentijn speelde als spits met Suarez en Dembélé om hem heen, waardoor Coutinho op het middenveld of op de reservebank terecht kwam.

Ook in zijn eerste volle seizoen moest hij het hebben van wedstrijden waarin Messi ontbrak, zoals de fameuze 5-1 zege op . Coutinho scoorde net als tegen de openingsgoal, terwijl hij Suarez hielp aan een hattrick.

Echter bleek Valverde wederom niet genoeg overtuigd om hem een vaste basisplaats te geven, terwijl ook de fans nog meer verwachtten van de recordaankoop. Hij werd zelf uitgefloten tegen , waarna Gerard Pique het voor hem opnam.

"We moeten de reactie van de fans accepteren, maar van binnenuit willen we hem onze steun bieden", stelde Pique in gesprek met Marca. "Philippe beleeft een goed seizoen. Natuurlijk verwacht men meer omdat hij veel heeft gekost. Het is wat het is."

Nadat hij in de scoorde tegen , stopte de Braziliaan zijn vingers in zijn oren als tegenreactie. Later claimde hij het volgende: "Ik ben altijd iemand die iedereen respecteert. De waarheid is dat ik wilde laten zien dat ik de kritiek uitgebannen heb om me te focussen om mijn wedstrijd omdat het me dan niet kan raken."

Met slechts vijf competitietreffers in seizoen 2018/19 wordt Coutinho door velen beschouwd als een dure flop in Camp Nou. De supporters zijn dan ook veelal blij met zijn huurdeal naar Bayern München, die omgezet kan worden in een permanente transfer van 120 miljoen euro.

In Duitsland vreest men ondertussen de komst van de voormalig superster van Liverpool. "Coutinho is een geweldige speler", aldus -aanvaller Julian Brandt. "Ik ben groot fan van hem. Hij was geweldig bij Liverpool en ik vind dat hij het ook heel goed deed bij Barcelona, al lag hij daar meer onder een vergrootglas."

"Hij is een echte aanwinst voor de ", vervolgt Brandt op de officiële site van de Duitse competiite. "Ik ben blij dat zo'n grote speler heeft besloten om naar de Bundesliga te verkassen."

Dat sentiment wordt gedeeld door -huurling Marko Grujic, die Coutinho kent van hun gezamenlijke tijd bij Liverpool. De Serviër acht zijn 27-jarige oud-ploeggenoot zelfs zo goed dat hij direct de beste speler van de competitie is, nog voor spelers als Marco Reus, Jadon Sancho, Kai Havertz en Robert Lewandowski.

"Het is groots voor de hele Bundesliga dat we de kans hebben om Coutinho te zien spelen", meldt Grujic in gesprek met Bild. Hij is een speciale en opwindende speler. Hij doet gekke dingen, kent ongelooflijke trucs en is zo vaardig. Ik genoot van elke trainingsessie met hem bij Liverpool. Hij is meteen de beste voetballer in de Bundesliga, met afstand!"

Bij Bayern kan Coutinho weer aantreden op zijn favoriete positie. Hij wordt de opvolger van de legendarische Franck Ribery, die een bijna exact gelijke speelstijl hanteerde met het naar binnen trekken en schieten of voorgeven met zijn sterke voet.

Trainer Niko Kovac gebruikt zowel een 4-2-3-1-formatie als een 4-3-3-opstelling bij Bayern, wat betekent dat hij diverse opties heeft voor de veelzijdige aanwinst.

De Braziliaan kan als linksbuiten uit de voeten, op het middenveld of zelfs als nummer 10, waar de nu naar Real Madrid teruggekeerde James Rodriguez vaak speelde.

Waar hij ook komt te staan op het veld, Coutinho kan het verschil maken en zijn nieuwe teamgenoten verwachten dan ook dat hij direct van doorslaggevende waarde zal zijn.

"Ik denk niet dat hij veel tijd nodig heeft om te wennen aan onze systemen en ideeën", aldus Lewandowski tegenover Bild. "Volgens mij is hij het soort speler dat overal zonder problemen kan wennen. Hij is van topkwaliteit, iemand die bepaalt of je wint of niet."

Coutinho had zijn erelijst kunnen blijven vullen als reserve bij Barcelona, maar ontsnapt aan Messi's schaduw kan hij nu prijzen winnen terwijl hij op het veld laat zien nog altijd een van 's werelds beste spelers te zijn.